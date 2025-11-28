BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が、Instagramを更新。ワールドツアーのフィリピン公演のオフショットを公開した。

BLACKPINKは11月22・23日、ワールドツアー『BLACKPINK WORLD TOUR ＜DEADLINE＞ IN BULACAN』をフィリピン・ブラカンで開催。ジスはウエストのサイドやデコルテを見せたキャミソール姿や、脚の長さが引き立つ真っ赤なレザーパンツ姿など、様々なコスチュームを纏った美しいビジュアルを公開した。

9枚目ではLISA（リサ）との仲睦まじい2ショットを披露。そして10、11枚目では、コンサート中に現れた、自身の幼少期の写真とのショットを公開した。ツインテールヘアが可愛らしい少女時代のジスの笑顔には、どこか現在の面影が感じられる。11枚目では幼き自分の写真を手に、ジスがくしゃっとした笑顔を浮かべている。

また当日の公演の様子を詰め込んだダイジェスト動画も公開。終盤では、他のメンバー3人がジスと同じように幼少期の自分の写真を手にした姿を見ることができる。

■BLACKPINKジェニーはジャカルタ公演のオフショットをアップ

なおJENNIE（ジェニー）は、11月1、2日にインドネシア・ジャカルタで行った公演のオフショットを公開。セクシーなレースの衣装や、三つ編みヘアのオフショットを投稿している。