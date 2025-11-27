いますぐ真似できちゃう！ぷりかわ乙女のカリスマ【IVE・ウォニョン】になる方法を大公開♡
推しの見た目や考え方をお手本にする女子が多いらしい！そこで今回は、中村里帆と一緒に、IVE・ウォニョンさんに近づくためのヒントをご紹介します。女のコらしいファッションやメイク、いつでも前向きなマインドをぜひ参考にして、今よりもっとあか抜けちゃおう♡
このたび推しになりまして
憧れのKアイドルになる方法♡
憧れのK-POPアイドルになりたいと思うことはきっと、誰しもあるはず。この企画では、磨かれた美しいビジュアルだけでなく推しのファッションや生き方まで、「推しになる」ヒントをお届けします♡
「推し＝ロールモデル」にする女子が多いらしい♡
ロールモデルとは、見た目や考え方のお手本にする存在のこと。今よりも可愛く、強くなりたいと願う女子にとって、アイドルをロールモデルとする推し活も、日々をもーっと輝かせてくれる。
My Role Model is...
【IVE】ウォニョン
ぷりかわ乙女のカリスマ♡
2021年にデビューし、全メンバーがビジュ担！？と話題の6人組グループIVE。特にウォニョンの美ジュアルはあか抜けるためのヒントがたくさん。
Check! 【Fashion】お上品ガーリーで圧倒的オーラを
衣装もインスタでの私服も、共通するのは“女のコらしさ”。トップスから、キーチャームまでぎゅっと可愛いを凝縮してみて。
【a】オフショルトップス 3,299円／PHILLY
▶︎デコルテを品よく肌見せ。
【b】チュールドットストーンワンピース 6,980円 ／LiLiRena
▶︎きらきらするストーンで華やかに。
【c】プリーツスカート（ニットトップスとセット）16,500円／Darich（YSM）
▶︎腰の切り替えしデザインでスタイルをよく見せてくれる。
Check! 【Make】全人類をトリコにする愛されウサギ顔
やわらかな輪郭と丸い瞳にちゅるんとうるおったリップ。憧れの甘フェイスは淡いピンクのアイシャドウとツヤ感がカギ。
【a】キャンメイク ラスティングリキッドライナー 990円／井田ラボラトリーズ
▶︎ホクロ用になじみのいいグレージュを。
【b】デイジーク アイシャドウパレット 27 3,800円／株式会社JT
▶︎繊細なグラデをつくれる。
【c】milktouch ジェリーフィットティンティッド グロウティント 06 1,760円／クージー
▶︎リップは赤強めで。
使用するカラコンはコレ！
Check! 【Mind】いつでも前向き♡ ラッキービッキー
ネガティブな出来事を、ポジティブに解釈し直すウォニョン的思考＝「ラッキービッキー」。
バラエティ番組でも話題に上がるほど影響力があり、効果抜群♡ 彼女の可愛さの秘訣は、このマインドにある！
撮影／堤智世（ende）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）スタイリング／仲田千咲 モデル／中村里帆 文／柿沼奈々子、大熊芹奈
中村里帆