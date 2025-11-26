俳優・庄司浩平がBリーグ観戦！『今日はバスケを観に行く日』Vol.6～新アリーナでシーズン開幕節を体験編～

様々な分野で活躍する著名人をお招きし、B.LEAGUE観戦を体験していただくYouTube企画『今日はバスケを観に行く日』



りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON初となる今回の撮影では、俳優・モデルとして大活躍中の庄司浩平さんに、ご登場いただきました。

学生時代はプレーヤーとしてバスケットボールに親しみ、B.LEAGUEは開幕初年度から現地観戦しているという庄司さん。 9月に行われた『TIPOFFカンファレンス』でも、SNSスペシャルレポーターとして大活躍してくださいました。

そんな庄司さんならではの視点で、Bリーグ観戦の楽しみ方を教えてくれました！





今回の舞台となるのは、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON 開幕節2戦目。

アルバルク東京の新ホームアリーナとして、2日前の10月3日にこけら落としが行われたばかりのTOYOTA ARENA TOKYOで、アルバルク東京と昨シーズン王者・宇都宮ブレックスの試合を観戦していただきました。

Bリーグ観戦は、試合前にも楽しめるイベントが盛りだくさん。

アルバルク東京のマスコット・ルークに案内してもらいながら、新たなグルメスポット「ROOK Cafe」を満喫したり……

屋外にある「adidas SPORTS PARK」でシュートチャレンジも！？

試合中には、庄司流・おさえておくと試合が何倍も楽しめるポイントを、教えてくれました。これからBリーグを体験してみたいと考えている人は、ぜひご参考ください！

試合後には、アルバルク東京の#11セバスチャン・サイズ選手と、#2大倉颯太選手へのインタビューも！

▼動画本編はこちら！

また、B.LEAGUE公式Xでは、複数回にわたって今回の撮影のオフショットムービーを公開予定！お楽しみに！

動画公開記念プレゼントキャンペーン

庄司浩平さんサイン入りチェキを抽選で3名様にプレゼント！





【1】B.LEAGUE公式Xをフォロー！

【2】下記投稿を引用RPして『#今日はバスケを観に行く日』YouTubeを観た感想を投稿してください。

応募締め切りは12月31日まで！たくさんのご参加、お待ちしております！

