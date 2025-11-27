1ËÜ5,400±ß¤Î¡ÖReFa WATER¡×¤Ã¤Æ¡©¡¡ReFa¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë´ú´ÏÅ¹¡ÖReFa GINZA¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿
ÈþÍÆ½¬´·¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëReFa¡Ê¥ê¥Õ¥¡¡Ë¡£Èþ´é´ï¤ä¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤«¤é°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤ÊReFa¤Î¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë´ú´ÏÅ¹¡ÖReFa GINZA¡×¤¬11·î15Æü¤Ë¶äºÂ¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤½¤ÎÁ´ËÆ¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥¦¡¼¥Þ¥óÊÔ½¸Éô¤â¤µ¤Ã¤½¤¯¼èºà¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Èâ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤«¤é°µÅÝ¡£¼«Á³¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¶õ´Ö
Å¹ÊÞ¤ÏÃÏ²¼1³¬¤«¤éÃÏ¾å4³¬¤Þ¤Ç¤ÎÁ´5¥Õ¥í¥¢¹½À®¡£¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¥°¥¨¥Ê¥¨¥ë¡¦¥Ë¥³¥é»á¡£
Èâ¤¬³«¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¼«Á³¤Î¿´ÃÏÎÉ¤µ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡¢ReFa¤é¤·¤¤ÀöÎý¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤à¤Û¤É¡£¡ÖReFa GINZA¡×¤Ç¤Ï¡¢¼çÎÏ¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¾¦ÉÊ¤«¤é¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡¢100ÅÀ°Ê¾å¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤ê»î¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡¢ÂÎ¸³·¿¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥í¥¢¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡ÈÈþ¤ÎÂÎ¸³¡É¤ò½ä¤ë
5¥Õ¥í¥¢¤Î¤¦¤Á¡¢1³¬¡Á4³¬¤Þ¤Ç¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¡£¥Õ¥í¥¢¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡ÖReFa GINZA¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡þ1³¬¡ÃReFa¤ÎÀ¤³¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½¸·ë
Æþ¸ý¤òÈ´¤±¤Æ¤¹¤°¤Î1³¬¤Ë¤Ï¡¢ReFa¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁ´¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¥·¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âËÉÙ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¡¢½é¤á¤ÆReFa¤Ë¿¨¤ì¤ë¿Í¤â¡È¼«Ê¬¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÈþÍÆ¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ2³¬¡Ã¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡È¿¨¤ì¤ëReFa¡É¤Î¥Õ¥í¥¢
2³¬¤Ï¥Ø¥¢¥±¥¢¡¢¥Ð¥¹¥±¥¢¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¤´¤È¤Ë¥¨¥ê¥¢¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿ÂÎ¸³·¿¥Õ¥í¥¢¡£Á´¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤»¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¥·¥ã¥ï¡¼¥¨¥ê¥¢¡£¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿å¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¿åÎ®¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ç»È¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤¬¤«¤Ê¤¦¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¡ÖReFa THE PERFUME¡Ê¥ê¥Õ¥¡ ¥¶ ¥Ñ¥Õ¥å¡¼¥à¡Ë¡×¤âÅ¸¼¨¡£
¡ÖReFa THE PERFUME¡×¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤ò»ä¤é¤·¤¯µ±¤«¤»¤ë¡¢¸÷¤Î¹á¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢3¼ïÎà¤Î¹á¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ð¤º»È¤¨¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹á¤ê¤Ç¡¢ReFa¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡þ3³¬¡Ã¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡õ¿·¥«¥Æ¥´¥ê¤òÂÎ´¶
3³¬¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡ÖReFa VITALWEAR¡Ê¥ê¥Õ¥¡ ¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¦¥§¥¢¡Ë¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÄ¾±ÄÅ¹Âè1¹æ¥Õ¥í¥¢¡£
¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥§¥¢¡¢¥¹¥ê¡¼¥×¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¡¢¿´ÃÏÎÉ¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ÂºÝ¤ËÈ©¤Ç³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ª¥ë¡¦¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¡¦Ëí¤Ê¤É¤Î¡ÖReFa LINEN¡Ê¥ê¥Õ¥¡ ¥ê¥Í¥ó¡Ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¢Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖReFa Collection¡Ê¥ê¥Õ¥¡ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤ÎÂè°ìÃÆ¾¦ÉÊ¡ÖReFa WATER Premium70¡Ê¥ê¥Õ¥¡ ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à70¡Ë¡×¤ò»î°û¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î»³¤ÎÄº¾å¤«¤é70Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¼«Á³¤í²á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ìËÜ5,400±ß¡Ê740mL¡Ë¤Î¹âµé¿å¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò°û¤à¡É¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌÂÎ¸³¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡þ4³¬¡Ã¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥¢
4³¬¤Ï¡¢ReFa¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥í¥¢¡£µ¼Ô²ñ¸«¤ä¾¦ÃÌ¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂ¿ÌÜÅª¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ReFa¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¢£ReFa GINZA¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡ª
¤³¤³¡ÖReFa GINZA¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤ÎÀè¹ÔÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤ä°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÎÌ¾Æþ¤ì¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½¼¼Â¡£¡È¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡É¡È¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë»Å³Ý¤±¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£Èþ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤Õ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ø
¡ÖReFa GINZA¡×¤Ë¤Ï¡¢ÈþÍÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡È¸«¤ë¡¦¿¨¤ì¤ë¡¦ÂÎ´¶¤¹¤ë¡É¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤ÈþÍÆ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
¡ÖReFa GINZA¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈþÍÆ¹¥¤¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ReFa¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¶äºÂ¤ÇReFa¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
¡ÖReFa GINZA ¡¿ ¥ê¥Õ¥¡ ¥®¥ó¥¶¡×
¡Ú½»½ê¡Û
¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7ÃúÌÜ9¡Ý15 Ginza gCUBE
B1F¡¦1F¡¦2F¡¦3F¡¦4F Á´5¥Õ¥í¥¢
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û
Ê¿Æü ¡¡11¡§00¡Á20¡§00
ÅÚÆü½Ë 10¡§00¡Á20¡§00
¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥¦¡¼¥Þ¥óÊÔ½¸Éô¡Ë