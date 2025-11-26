これから何着る？ 可愛く着回せる「シンプルだけど違いがある」ニット





どれにする？ セーターの新名品

体を包み込むようなゆったりキレイなシルエット、女性らしいボディラインを形成するリブニットなど、これから長く続く冬、その相棒に適した新作セーター・ニットボトムをラインアップ。これからのワードローブ計画に役立つ、見た目＝コーディネートから入る実例集。







包み込めるたっぷりフォルム

着慣れた黒ニットが見違える、すっぽり埋もれるオーバーサイズ。たっぷりとした首元に加えて、身ごろもそでもゆったり＆長め。ボリューミィなサイジングが視線を引きつけるぶん、ボトムの主張が和らぐので、新鮮味のあるひざ丈のタイトスカートにトライ。 タートルネックオーバーサイズニット、ジャージースカート(一部店舗限定) ／バナナ・リパブリック







はかないベビーピンクのニットスカート



黒やブラウン・グレーなどダークカラー一辺倒になりがちな冬の装いを、ミルキーなピンクで刷新。シャギーが輪郭をぼかしてくれるから、タイトなフォルムも身近に。 ピンクシャギーニットスカート／MACPHEE（トゥモローランド） 黒クロップトロンT／Ungrid







あり余るそでと身幅でルーズなワンツーを今らしく



ファーに近い華やかさがあるシャギーニットは、くすんだ色みを選びひかえめな甘さに調整。デニムと合わせた鉄板スタイルを、地味でも派手でもない絶妙な存在感に。バックオープンデザインで、後ろ姿はセンシュアルなムード。あどけなさと大人っぽさを1枚で表現できるから、デニムでくずしてもほどよいあんばいに仕上がる。 グレーウールニットトップス／RHC（RHC ロンハーマン）







