「毎回電通絡ませるのもめんどくさい」Suicaペンギン“卒業”の虚しい真相
元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「卒業理由が虚し過ぎる。Suicaペンギンに隠された大人の事情とライセンス問題について」と題した動画を公開。多くの人に愛されてきたSuicaのペンギンが「卒業」する背景について、表と裏の理由を交えて深く解説した。
動画で下矢氏は、まずJR東日本が公式に発表した「表向きの理由」に言及する。それは、Suica誕生25周年の節目に「Suicaルネッサンス」という新構想を掲げ、決済サービスや金融サービスをさらに拡大していくためだという。この新たなブランドイメージに合わせ、新キャラクターを登場させるというものだ。しかし下矢氏は、これだけでは「とんでもないブランド価値とコスト」をかけて育ててきたキャラクターを捨てる理由にはならないと指摘する。
続けて下矢氏は、ペンギン卒業の「裏の理由」として、複雑な著作権問題を挙げる。このペンギンはもともと絵本作家の坂崎千春氏の作品であり、著作権は作者、JR東日本、そして広告代理店の電通の3社が保有しているという。そのため、カードやポスターなどに使用するたびに「都度電通を通して原作者の先生の許諾を取る」必要があり、実務的に煩わしく、使用料というコストも発生する。下矢氏は、この状況をJR東日本が「いい加減、正直色々煩わしい」と感じているのではないかと推測した。
さらに、JR東日本が展開するビューカードやJREポイント、JRE BANKといった金融関連サービスがそれぞれバラバラのブランドで展開されている現状を問題視。これらを「Suicaブランドで統一したい」という思惑があり、そのためには著作権を自社で完全にコントロールできる新キャラクターが必要不可欠だと分析する。今回の「卒業」は、単なるキャラクターの交代ではなく、ブランド戦略とライセンス問題を一気に解決するためのJR東日本の経営判断であるとの見立てを示し、締めくくった。
