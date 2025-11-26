´ØÏ¢²èÁü

Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿50Âå¤Î½÷À­»öÌ³°÷¤¬¡¢¾å»Ê¤Ë¤¢¤¿¤ë80Âå¤ÎÃËÀ­ÊÛ¸î»Î¤«¤é¤²¤ó¤³¤Ä¤Ç²¥¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤¦¤¨¡¢²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉÔÅö¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°Ì³ÎÇ§¤ÈÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ÁÊ¾Ù¤Ï¡¢Åìµþ¹âºÛ¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¡£

ÏÂ²ò¤Ï9·î27ÆüÉÕ¡£ÃËÀ­ÊÛ¸î»Î¤È¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÌ¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬½÷À­¤Ë²ò·è¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢½÷À­¤¬Âà¿¦¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢½÷À­Â¦¤¬11·î26Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£

¡ÖºÛÈ½¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤Îº²¤¬2¿Í¤òµö¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£2¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æº£¸åÀ¸³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ©¾ì¤ÎÊý¡¹¤Ë¤âÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À­¡Ë

½÷À­¤¬2022Ç¯2·î7Æü¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡ü¡Ö¤²¤ó¤³¤Ä¤ÇÆ¬ÄºÉô¤ò²¥ÂÇ¤¹¤ë¡×1¿³¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¤È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤òÇ§Äê

3·î25Æü¤Î°ì¿³¡¦²£ÉÍÃÏºÛÈ½·è¡ÊâÃÆéÈþÊæ»ÒºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À­¤Ï2010Ç¯¤«¤éË¡Î§»öÌ³½ê¤Ç¶ÐÌ³¡£ÃËÀ­ÊÛ¸î»Î¤«¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¡¢2019Ç¯3·î¤ËÉÂ±¡¤Ç¤¦¤ÄÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯10·î¤«¤éµÙ¿¦¡£2021Ç¯3·î¤Ë¤ÏÏ«´ð½ð¤ÏÏ«ºÒ¤òÇ§¤á¤¿¡£

¤¿¤À¤·¡¢Ï«ºÒÇ§ÄêÁ°¤Î2020Ç¯7·î¡¢½÷À­¤Ï²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

1¿³È½·è¤Ï¡¢ÃËÀ­ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëË½¹Ô¡¦Ë½¸À¤Ë¤è¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤òÇ§¤á¡¢½÷À­¤Î¿Í³Ê¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ëÉÔË¡¹Ô°Ù¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£

Æ±È½·è¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¡£

¡Ö»öÌ³½êÆâ¤Ç¤²¤ó¤³¤Ä¤Ç¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄøÅÙ¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¤½¤ÎÆ¬ÄºÉô¤ò²¥ÂÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×

¡Ö¡Ø40ºÐÁ°¸å¤Î½÷À­¤Ï°ìÈÖÀ­Íß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ê¤É¤È½÷À­¤¬ÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ëÀ­Åª¸À¼­¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡×

¤Þ¤¿¡¢µÙ¶ÈÃæ¤Î²ò¸Û¤âÌµ¸ú¤ÈÇ§¤á¡¢Ìó960Ëü±ß¡ÊÄóÁÊÁ°¤ËÃËÀ­ÊÛ¸î»Î¤«¤é500Ëü±ß¤¬»ÙÊ§¤¤ºÑ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇ§ÍÆ³Û¤Ï¤³¤ì¤ò¹ç»»¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£ÁÐÊý¤¬¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

²ò·è¶â¤Î¶â³Û¤Ê¤ÉÏÂ²ò¤Î¾ÜºÙ¤ÊÆâÍÆ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½÷À­Â¦¤Ï¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙËþÂ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ºÛÈ½¤Î½ª·ë¤ËÈ¼¤¤¡¢ÃËÀ­ÊÛ¸î»Î¤ËÂÐ¤¹¤ë·º»ö¹ðÁÊ¤â¼è¤ê²¼¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£

Àº¿À¼À´µ¤òÈ¯¾É¤·¡¢º£¤âPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤Î¾É¾õ¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¤Ç¡¢ÏÂ²ò¤«¤é²ñ¸«¤Þ¤Ç»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½÷À­¤Ï¡ÖÏÂ²ò¶¨µÄÃæ¤ËÀ¸¤­¤ë¤Î¤òÄü¤á¤è¤¦¤È¤·¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢Ä¹´üÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¡ü¡ÖÊÛ¸î»Î¤ÎÀ¤³¦¤Ï"¥à¥é¼Ò²ñ"¤Ë¤¿¤È¤¨¤é¤ì¤ë¡×

¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃËÀ­ÊÛ¸î»Î¤ÏÁè¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁÊ¾Ù¼êÂ³¤­¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ­ÊÛ¸î»Î¤é¤«¤é¤Î²ò·è¶â¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ñ»Ý¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

½÷À­¤Ï¡ÖË¡Áâ³¦¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Î§¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¶î¤±¹þ¤àË¡Î§»öÌ³½ê¡¢¤½¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¹¤¤À¤³¦¤Ç¡¢¶¯¤¤Î©¾ì¤È¼å¤¤Î©¾ì¤¬¤Ï¤Ã¤­¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢²æËý¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê½÷À­¡Ë

½÷À­¤ÎÂåÍý¿Í¤ò¤Ä¤È¤á¤¿ÅèùõÎÌÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÊÛ¸î»Î¤ÎÀ¤³¦¤Ï"¥à¥é¼Ò²ñ"¤Ë¤¿¤È¤¨¤é¤ì¡¢¡ÊÁÊ¾Ù¤Î¡ËÁê¼ê¤¬ÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£

¡ÖÁê¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤¯¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÀ¤³¦¤Ï¼«Î§Åª¤Ë²ò·è¤¬¤Ç¤­¤ë¤ó¤À¤È¡¢¤À¤«¤é¤³¤½´ÆÆÄ´±Ä£¤â¤Ê¤¯¡¢ÊÛ¸î»Î²ñ¤Î¼«¼£¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡¢¤­¤Á¤ó¤ÈÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð²ò·è¤Ç¤­¤ë¤ó¤À¤È¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Î²ò·è¤ä¸¶¹ð¤µ¤ó¤Î»Ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÊÅèùõÊÛ¸î»Î¡Ë

Ë¡Î§»öÌ³½ê¤äÊÛ¸î»Î²ñ¤Î»ÈÍÑ¼Ô¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë¤Ë¤è¤ë¸ÛÍÑ¼Ô¡Ê»öÌ³°÷¡Ë¤Ø¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ÈÊÛ¸î»Î²ñ¤ÇÆ¯¤¯811¿Í¤Î»öÌ³¿¦°÷¡Ê¤¦¤Á½÷À­681¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤·¤¿º£Ç¯6·î¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡ÊÁ´¹ñË¡Î§´ØÏ¢Ï«ÁÈÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢7.0%¤¬¡Ö¿¦¾ì¤Ç¥»¥¯¥Ï¥é¤¬¤¢¤ë¡×¡¢23.1%¤¬¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÖÊÛ¸î»Î²ñ¤äË¡Î§»öÌ³½ê¤Ç¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤â¤¢¤ë¡£·Ð±Ä¼ÔÊÛ¸î»Î¤¬¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸î»Î¤Ø¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤âÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£»öÌ³¶É°÷¤Ø¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î·ï¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤ì¤Ð¡×¡Ê½÷À­ÂåÍý¿Í¤Îº´¡¹ÌÚÎ¼ÊÛ¸î»Î¡Ë

¡Ö¥×¥í¤òÁê¼ê¤ËºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤¹¤´¤¯ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ê¤ê¡¢Æ¨¤²¤ë¤Ê¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤âºÛÈ½¤òÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À­¡Ë

