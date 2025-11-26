渓流沿いの特等席で楽しむ「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」の「渓流雪見ランチ」
冬の風物詩、雪の綿帽子を一望できる特等席「渓流雪見ランチ」の会場は、目の前に雪景色が広がる渓流沿いのテラス。せせらぎが響く奥入瀬渓流と、ふんわりと積もった雪が岩を包み込む「雪の綿帽子」を一望できます。
ちょっと寒そう……。という人もご心配なく。特等席には風雪を防ぐ半円型のドームがあって、中はぽかぽかと暖かく、快適に過ごせますよ。
「雪の綿帽子」をテーマにした３品のコースランチとソムリエ厳選のワインペアリング雪景色を眺めながら味わうのは、奥入瀬渓流で見られる「雪の綿帽子」をイメージした、このプログラム特製のコースランチ。
まるくふんわりと積もった綿帽子の形を表現した「帆立貝のクリームニョッキ」から始まり、岩の上に積もった雪を思わせるチーズをのせたポットパイ、綿帽子を思わせる白く丸いフォルムにイチゴの赤が映えるデザートまで、「雪の綿帽子」をイメージした料理を存分に楽しんでくださいね。
また、ソムリエが3品の料理にぴったりなワインをセレクトしてくれます。ペアリングの一例はこちら。
前菜「帆立貝のクリームニョッキ」× パイパー・エドシック・ドゥミ・ブテイユ
冬の渓流を望む澄んだ空気のなかで味わうことで、料理のクリーミーさがより際立ちます。シャンパーニュの繊細な泡と酸が帆立のうま味を引き立て、さわやかな余韻が広がるマリアージュです。
メイン「ビーフシチューポットパイ」× フォラン アルベレ アロース・コルトン１er ヴェルコー
凝縮感のある果実味と程よいタンニンが、煮込み料理の深いコクに寄り添い、味わいに厚みを加えます。寒冷な景色のなかで温かい料理と力強いワインを組み合わせれば、身体もポカポカに。
デザート「苺のモンターニュ」× ピエール ユエ ヴーヴレイ ル オー リュー モワルー プルミエ トリ 2022
やわらかな甘みと酸がイチゴと調和し、クリームのミルキーな風味を引き立てます。雪景色を眺めながら味わう食後の一杯としても心地よさを感じられるワインペアリングです。
いかがですか？おいしいメニューと厳選されたワインで素敵なランチタイムになりそうですね！
オプションで体験！渓流スノーシューウォーク渓流雪見ランチを楽しむ前に、雪化粧をまとった奥入瀬渓流の幻想的なスポットを散策できる「渓流スノーシューウォーク」のアクティビティを楽しんでみませんか？
白銀の世界に広がる渓流を、自然を知り尽くした渓流コンシェルジュがご案内。渓流内の岩にふんわりと雪が積もった「雪の綿帽子」はもちろん、氷瀑や氷の造形など、冬ならではの一期一会の景色に出合えます。美しい風景に心を満たされて、ランチの時間もより豊かに感じられますよ。
このほか冬の奥入瀬渓流ホテルでは、温泉に浸かりながら氷瀑を眺められる「氷瀑の湯」や、夜の奥入瀬渓流でライトアップされた氷瀑や氷柱を見るアクティビティ「氷瀑ライトアップツアー（1名1500円）」も実施しています。
美しい銀世界でのひとときを過ごしに、奥入瀬渓流ホテルへ足を運んでみてはいかが？
■奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート「渓流雪見ランチ」
期間：2026年1月7日（水）〜3月23日（月）
住所：青森県十和田市大字奥瀬字栃久保231
TEL：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）
時間：12時〜13時30分
料金：1名9500円（渓流テラスでの3品の料理、サラダ、パン、ソムリエ厳選ワインを含む。宿泊は別途、1泊2食付き2万5100円〜 ※2名1室利用時1名あたり、サービス料込）
アクセス：JR八戸駅から車で約1時間30分（無料送迎バスあり・要予約）
対象：宿泊者限定
予約：宿泊日の7日前までに公式サイトから予約
定員：1組2名まで
●悪天候や積雪の状況によって提供内容を変更する場合があります。
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。