ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発のエンターテイメント・ブランドが集結するイベント“ユニバーサル・クールジャパン 2026”を開催します。

日本が誇るミステリー作家・東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズとコラボレーションした、参加型リアル・ミステリーショーが2年連続で登場します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ユニバーサル・クールジャパン 2026”東野圭吾原作「マスカレード」シリーズ

開催期間：2026年1月30日(金)〜6月30日(火)

開催場所：ピーコック・シアター

チケット価格：大人・子ども共通 8,600円(税込)〜

※食事(ビュッフェ)、ドリンク(アルコールを含むフリードリンク)代込み

極上のミステリーの世界に入り込み、自身が登場人物となって生身で推理する“究極の参加型リアル・ミステリーショー”『狙われた仮面舞踏会』が2026年も開催されます。

一流ホテル「ホテル・コルテシア」をイメージした本格ビュッフェを味わいながら、自らが結末を握る緊迫感と驚愕のクライマックスを体験できます。

参加型リアル・ミステリーショー『狙われた仮面舞踏会』

ゲストは「ホテル・コルテシア」で開催される“マスカレード・パーティ”に招待客として参加します。

突如として会場に“殺害予告”が出され、潜入捜査中の刑事・新田から犯人を見つけ出すよう提案されるというストーリー。

仮面の裏に隠された真相を見破る、マーダーミステリー・ゲームに挑みます。

本場「ベネチア」を感じるメニューにリニューアルした本格ビュッフェ

豪華なダイニング・シアター「ピーコック・シアター」で提供される食事も、「ホテル・コルテシア」をイメージした本格的な内容です。

今回は、仮面舞踏会の本場「ベネチア」を感じる料理を取り入れたメニューにリニューアルされます。

イタリアの名物料理「ボルペティのトマトクリーム煮込み」や「サルシッチャとキャベツのラグー」など、オードブルからデザートまで色とりどりのメニューが勢揃い。

“超本格・超リアル”なミステリーの世界で、極上の食事と推理体験を堪能できます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ユニバーサル・クールジャパン 2026”東野圭吾原作「マスカレード」シリーズの紹介でした。

