デリカ乗りYouTuber・ばも「オイル漏れでも諦めない」車本来の寿命と信頼整備工場に本音明かす
YouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」を運営するデリカ乗りYouTuber・ばもさんが、動画「【過走行デリカD:5】オイル漏れ発覚！21万キロ走破のエンジンはまだ走れるのか！？」を公開。21万キロ超えの愛車・デリカD:5に発生したオイル漏れトラブルについて、点検から今後の対策まで自身の経験と見解を交えて語った。
動画冒頭でばもさんは「駐車場にシミがあること、そして今日はちょっと見てもらいに行きます」と、自宅駐車場で発見した気になる漏れの痕跡について報告。「21万キロ乗ってて、これしかトラブルがないっていうね、優秀ですよね」と愛車の持ちの良さにも感嘆の言葉を漏らした。
すぐに信頼する整備工場で車両をチェックしてもらったところ、漏れの箇所は「ターボのガスが入ってくるところのパイプあたりから」とのこと。「突き止めるのが、相当大変じゃないか」と専門家でも簡単に特定できない位置にあると説明した。また「信頼してる整備工場なのでね」と、“お付き合い”を大切にする姿勢も印象的だ。
今回の対策としてばもさんは「ワコーズのオイル漏れ止めを入れてオイル交換して様子を見る」と独自のメンテナンスプランを紹介した上で、「バモス乗ってたときも21万キロぐらいでオイル漏れ止めでしのぎました」「数年延命できるという経験があります」と、長年のカーライフから導き出した知恵を披露。今回の漏れも「1日に3滴とか、そういうレベル感での漏れなんで」と比較的軽微だと強調し、「駐車場のシミがほとんど増えない」と冷静に現状を分析した。
「デリカD5、本当に愛してね、乗っておりますので」と話すばもさんは、視聴者にも「同じような状況になった方いたら、ぜひ教えていただきたい」と呼びかけ。さらに「新車をすすめない整備工場の信頼感」を語りつつ、「21万キロの車持ってったのにさ、まだ乗られますよねって言ってくださる整備工場って素敵じゃないですか」と、整備工場との厚い信頼関係も明かした。
最後は「また進捗があり次第、ご報告します」「デリカ好きの方、ディーゼル乗られてる方、これからも車ライフを楽しみましょう」と、次回のアップデートとチャンネルへの参加を呼びかけ動画を締めくくった。
