人気ユーチューバー・Rちゃん（29）が25日までに自身のYouTubeチャンネルに「最近“頭おかしい”って言われる件について」というタイトルの動画をアップ。靖国神社で大はしゃぎする姿を公開し、物議を醸している。

Rちゃんは「私は今、靖国神社ってところに来てまーす!イエーイ!銀杏並木がめっちゃキレイで」とジャンプしながらピースを連発。「何を言っても靖国さんが守ってくれるから。今日は最近のストレスを発散しようと思って来ました。イエーイ!」と言いながら、スタッフにグチを聞いてもらう様子を投稿していた。

この動画に、視聴者からは「さすがに炎上狙いでも、やっちゃいけない線越えてる」「まあまあな数のスタッフがいてみんな靖国神社がどういう場所なのか知らなかったってこと！？」「神社はいえーーいってする場所でも 愚痴を言って守ってもらう為の場所でもありません」「Rちゃん、、、ファンだったのにもうなんか怖いですこの動画はダメ」といった批判が殺到していた。

のちにRちゃんは自身のX（旧ツイッター）を更新し「知識不足で、ごめんなしゃい」と謝罪していた。