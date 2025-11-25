『ちいかわ』新フィギュア発売決定！ うさぎ＆モモンガだらけの2種類を展開
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』の人気キャラクター、うさぎとモモンガをフィーチャーした「うさぎだらけフィギュア」と「モモンガだらけフィギュア」の発売が決定。11月27日（木）11時00分から12月3日（水）正午12時00分の期間、ちいかわ公式ウェブショップ「ちいかわマーケット」で受注予約を受け付ける。
【写真】再現シーンのチョイスがセンスの塊 「うさぎだらけフィギュア」ラインナップ一覧
■コンプリートBOXも用意！
今回発売が決まった「うさぎだらけフィギュア」と「モモンガだらけフィギュア」は、グレイ・パーカー・サービスが『ちいかわ』や『mofusand』などのキャラクター商品企画で培った確かな実績と知見を活かし、キャラクターの「かわいらしさ」を最大限に引き出しながらリアルな造形技術を融合させた新たなフィギュアブランド「GPSBOX」から登場する商品。
どちらもうさぎとモモンガの印象的なシーンを再現しており、それぞれ全6種類のフィギュアを展開する。
うさぎは、「討伐」「垂れ耳」「ハサミ」など、モモンガは「食べさせろ」「ぶりっこ」「べっちょ」などのシーンを再現。各6種のフィギュアは台座をつなげると円形になる仕様だ。
「うさぎだらけフィギュア」と「モモンガだらけフィギュア」は、単品と全種類がコンプリートできるBOXで販売。単品はブラインド仕様（ランダム封入）なので種類は選べない。
発送は、2026年3月下旬頃より順次実施予定。本商品は、受注販売分の発送時期以降、「ちいかわマーケット」や 一部店舗でも販売を予定している。
