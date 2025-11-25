¥¤¥ó¥Õ¥ë¡¢¥³¥í¥Ê¡¢¥Î¥í¤Î¡È¾ïÏ¢¡É¤Ë¡Èµ¨Àá³°¤ì¡É¤ÎO-157¤Þ¤Ç¡ÄÇ¯Ëö¤Ë¥ê¥¹¥¯ÁýÂç¤¹¤ë¡Ö9¤Ä¤Î´¶À÷¾É¡×
¡Öº£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢Åö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²áµîºÇÂ¿¡£ÎãÇ¯¤Î2ÇÜ¤È¤¤¤¦°Û¾ï»öÂÖ¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤âÂç¤¤ÊÎ®¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤·¤Î¤°¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«Æâ²Ê³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Î±¡Ä¹¡¦°ËÆ£ÇîÆ»¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈèÏ«¤Î¿§¤ò±£¤µ¤º¡¢¤½¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
ºòÇ¯¤è¤ê2¥«·î¤Û¤ÉÁá¤¯Î®¹Ô´üÆþ¤ê¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ç´¶À÷³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄêÅÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢´µ¼Ô¿ô¤Ï14Ëü5526¿Í¤Ë¡Ê11·î21Æü»þÅÀ¡Ë¡£9Àé315¿Í¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯Æ±»þ´ü¤Î¡¢¤¸¤Ä¤ËÌó16ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÆ£¤µ¤ó¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢11·îÃæ½Ü¤ËµÙÆü¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿37¿ÍÃæ26¿Í¤¬ÍÛÀ¡£ÍÛÀÎ¨7³äÄ¶¤Î¿å½à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¹á¹ÁA·¿¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢40ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÇ®¤ò½Ð¤¹´µ¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¹âÎð¼Ô¤ÏÇ®¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç½Ð¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢³±¤ä¸ÆµÛ¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡×¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
²Ã¤¨¤Æ¡Ö°ì¸«¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤é¤·¤«¤é¤Ì¾É¾õ¤Ç¤âÍÛÀ¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Î¤¬Ìñ²ð¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÇ¤µ¤¤äÊ¢ÄË¡¢²¼Î¡¤È¤¤¤Ã¤¿°ßÄ²¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤ëÊý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Ãæ¼ª±ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¼ª¤¬ÄË¤¤¡Ù¤È¼õ¿Ç¤µ¤ì¤¿Êý¤â¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±´¶À÷¤¬¹¤¬¤ë¤È¡¢ÍÛÀ¼Ô¤Î¾É¾õ¤â¡¢¤â¤Ï¤ä¡È²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¿ÇÎÅ¸½¾ì¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¸Â³¦¤Ë¶á¤¤¡×¡£ÆÃ¤Ë½µËö¤ÏÊ¬¹ï¤ß¤ÇÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµÙÆü¿ÇÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸áÁ°¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤·¤Æ¤â¿Ç»¡¤¬Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤Éº®»¨¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ç®¤¬40ÅÙÄ¶¤Î´µ¼Ô¤òÄ¹»þ´ÖÂÔ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°Õ¼±¾ã³²¤òµ¯¤³¤¹¤Ê¤ÉÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¿Ç»¡¤¹¤ë¡È¥È¥ê¥¢¡¼¥¸¡É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤ÆÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´¶À÷¾É¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤À¡£
¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¼Ô¤â°ìÄê¿ô¤¤¤Æ¡¢Åö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â2Æü¤Ë°ìÅÙ¤ÏÍÛÀ¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¿Ç¤·¤¿Êý¤¬¥³¥í¥Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¥³¥í¥Ê¤Ë¡È¥À¥Ö¥ë´¶À÷¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥³¥×¥é¥º¥ÞÇÙ±ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¨Àá³°¤ì¤ÎÄ²´É½Ð·ìÀÂçÄ²¶Ý¡Ê°Ê²¼¡¢O-157¡Ë¤ä¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿¡¼Ä²±ê¤Î´µ¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë´¶À÷¾É¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Â¿½Å´¶À÷¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾É¾õ¤¬½Å¤Ê¤ë´¶À÷¾É¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê½èÃÖ¤¬¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
°ËÆ£¤µ¤ó¤Ë¡¢º£¸å¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë´¶À÷¾É¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È9¼ïÎà¤Ë¤â¡Ä¡Ä¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¡¢RS¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢¥Þ¥¤¥³¥×¥é¥º¥ÞÇÙ±ê¡¢É´Æü³±¤Î¸ÆµÛ´ï·Ï´¶À÷¾É¤Ë²Ã¤¨¡¢O-157¤ä¡¢¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿¡¼Ä²±ê¡¢¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ã²½´ï·Ï¤Î´¶À÷¾É¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤¿¡£¸ÆµÛ´ï·Ï´¶À÷¾É¤Î¤¦¤Á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶°Ê³°¤Ç°ËÆ£¤µ¤ó¤¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Þ¥¤¥³¥×¥é¥º¥ÞÇÙ±ê¡£
¡ÖÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡ÈÂÑÀ¶Ý¡É¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹³À¸Êª¼Á¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Âè°ìÁªÂòÌô¤Î¥Þ¥¯¥í¥é¥¤¥É·Ï¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¿Í¤¬È¾¿ô¤ËÃ£¤·¡¢¼¡¤Ë»È¤¦¥ß¥Î¥Þ¥¤¥·¥ó¤Ï¡¢Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤ä8ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Ä¹°ú¤¯¥±¡¼¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢´¶À÷¼Ô¿ô¤ò¹¹¿·Ãæ¤Î´¶À÷¾É¤¬º£Ç¯¤ÏÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤·¤Ä¤³¤¤³±¤¬Ä¹°ú¤¯É´Æü³±¤â¡¢²áµîºÇÂ¿¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´¶À÷¤¹¤ë¤È48»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤È¤¤¤¦¡È·à¾É·¿ÍÏÏ¢¶Ý¡É¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤âºòÇ¯²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¾Ã²½´ï·Ï¤Î´¶À÷¾É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Èµ¨Àá³°¤ì¡É¤ÎÎ®¹Ô¤¬ÌäÂê¤Ë¡£
¡ÖËÜÍè¤Ê¤é²Æ¤ËÂ¿¤¤O-157¤ä¡¢¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿¡¼Ä²±ê¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Þ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¾¶á¤Ç¤Ï10·î¤Ë¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç²Æì¸©¤òË¬¤ì¤¿1ÅÔ3¸©¤Î¹â¹»À¸170¿Í¤¬O-157¤Ë½¸ÃÄ´¶À÷¡£Æ±»þ´ü¡¢·§ËÜ¤Ç¤â4ºÐ¤Î½÷»ù¤¬´¶À÷¤·¡¢½Å¾É²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖO-157¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤È¡¢·ã¤·¤¤Ê¢ÄË¤ä²¼Î¡¡¢·ìÊØ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£µíÆù¤ËÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾Æ¤Æù¤ÎºÝ¤ËÆù¤ò¶´¤à¥È¥ó¥°¤äÈ¤¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¿©ºà¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤ê¡¢¤Þ¤ÊÈÄ¤ä»®¤ò¶¦Í¤·¤¿¤ê¤·¤Æ´¶À÷¤¬¹¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥«¥ó¥Ô¥í¥Ð¥¯¥¿¡¼Ä²±ê¤â¾É¾õ¤ÏO-157¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ñÂÕ´¶¤ä´ØÀáÄË¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ä¥³¥í¥Ê¤Ë»÷¤¿¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë·Á¤Ç¡¢Åß¾ì¤Î¡È¾ïÏ¢¡É¤Ç¤¢¤ë¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¤âÉÔµ¤Ì£¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤É´¶À÷¾É¤¬°ìÀÆ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌÈ±Öµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ÎÄ¹¤¤¹ó½ë¤«¤é¤ÎµÞ·ã¤ÊÎä¤¨¹þ¤ß¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬°ì°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤Û¤«¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ËÈ¼¤¦³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã¤ò¸¶°ø¤Î1¤Ä¤È¤¹¤ë¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ12·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤äËºÇ¯²ñ¡¢Î¹¹Ô¡¢µ¢¾Ê¤Ê¤É¤Ç¿Í¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤Ç¤Ï¡¢½¸ÃÄ´¶À÷¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÅöÁ³¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
³°¤Ç´¶À÷¤·¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò²ÈÄí¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÈÏ¢º¿¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈÇ¯Ëö´¶À÷¥ê¥ì¡¼¡É¤Ë¡£¤¿¤Á¤Þ¤Á²ÈÂ²¤¬Á´°÷´¶À÷¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿È¯¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÂ¿¤¯¤¬µÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¡¢¼õ¿Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë1½µ´Ö¤Î´µ¼ÔÊó¹ð¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î31Ëü7Àé812¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤òÇ¯Æâ¤ËÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´¶À÷¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÆ»¤ÊÀ¸³è½¬´·¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿Íº®¤ß¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£³°¤«¤éÌá¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÀö¤¤¡¢¤¦¤¬¤¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»õËá¤¤ÈÆþÍá¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇºÑ¤Þ¤»¤º¡¢ÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤ÆÂÎ¤ò²¹¤á¡¢Á´¿È¤òÃúÇ«¤ËÀö¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÈéÉæ¤äÇ´Ëì¤ËÉÕÃå¤·¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÍî¤È¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ìÎ®¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
±ÉÍÜÀÝ¼è¤È¿çÌ²¤â½ÅÍ×¤À¡£
¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤ê¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¿²ÉÔÂ¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ÅòÁ¥¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ä¤«¤ê¡¢¿´¿È¤ò²¹¤á¤ÆÌ²¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÍ½ËÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´¶À÷ÂÐºö¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¡È¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡É¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤í¤Ë¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷³ÈÂç»þ´ü¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥³¥×¥é¥º¥Þ¤ÏÅß¤ËÀª¤¤¤òÁý¤¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¤¹¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿É´Æü³±¤ÎºÆÎ®¹Ô¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¢¥³¥í¥Ê¡¢¥Þ¥¤¥³¥×¥é¥º¥Þ¡¢É´Æü³±¤Î¡È4½ÅÎ®¹Ô¡É¤âµ¯¤³¤ê¤¨¤Þ¤¹¡×
¤½¤³¤Ø¾Ã²½´ï·Ï¤Î´¶À÷¾É¤¬½Å¤Ê¤ì¤Ð¡½¡½¡¢
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´µ¼Ô¤ò¿Ç¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£½Å¾É¼Ô¤òÍ¥Àè¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢°åÎÅ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²á¹ó¤ÊÅß¤Ç¤¹¡×
´¶À÷¾É¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÌÔ°Ò¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¿©¤¤»ß¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¤¬¤±¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£