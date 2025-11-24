Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¤«¤Ã!!¡×¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼Âçºå¸ø±é¤ò½ª¤¨¡¢Ç¯Ëö¤ÎÈËË»´ü¤Þ¤ÇÂ«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©!?
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®
¡½¡½¥ß¥»¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖMrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡×¤¬10·î25Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ï11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11·î2Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡¢11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11·î9Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¸©¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡¢11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11·î16Æü¡ÊÆü¡ËÂçºåÉÜ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î16Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþÅÔ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþÅÔ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£Á´12¸ø±é¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¹ç·×55Ëü¿Í¤ÎÆ°°÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿¹¡§°ìºòÆü¤ÈºòÆü¤Ï¡Ê11·î15Æü¡¢16Æü¡Ë¡ª
¼ã°æ¡§Âçºå¤Ç¤·¤¿¤Í¡Á¡ª ¤³¤ì¤Ç¡¢11·î¤Î¡ÖDOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡×¤Ï½ª¤ï¤ê¡ª
Âç¿¹¡§¤³¤³¤«¤é1¥ö·î¶õ¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡ª
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡Á¡ª
Âç¿¹¡§¤É¤¦¤¹¤ó¤À¤è¡Á¡ª
¼ã°æ¡§¤¢¤é¤é¤é¡ª
Âç¿¹¡§¤À¤«¤é²æ¡¹¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÈËË»´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ª
Âç¿¹¡§¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¤«¤Ã!! ¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤Ã¡ª
Æ£ß·¡§¤â¤Ã¡ª
▧ ▦ ▤ ▥ ▧ ▦ ▤ ▥ ▧ ▦ ▤ ▥ ▧ ▦ ▤— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) November 16, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1990064877713670154?ref_src=twsrc%5Etfw
Thank you!!!
¢ãDOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"¢ä
OSAKA DAY2
▧ ▦ ▤ ▥ ▧ ▦ ▤ ▥ ▧ ▦ ▤ ▥ ▧ ▦ ▤
#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#BABELnoTOH https://twitter.com/hashtag/BABELnoTOH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/SyGuOuQjVa https://t.co/SyGuOuQjVa
Âç¿¹¡§¤¢¤È¡¢RADWIMPS¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-¡Ù¡Ê11·î19Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤Ë¡Ê²æ¡¹¥ß¥»¥¹¤Ï¡Ö¶¹¿´¾É¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ç¡Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!
¼ã°æ¡§¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¢£— RADWIMPS (@RADWIMPS) November 12, 2025 https://twitter.com/RADWIMPS/status/1988456983901732875?ref_src=twsrc%5Etfw
Dear Jubilee
-RADWIMPS TRIBUTE-
»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È&³Ú¶Ê
Âè10ÃÆÈ¯É½¡ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÅþÃå¡ª
¢£¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¢£
[Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-]
10th participating artist & song reveal!#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#¶¹¿´¾É https://twitter.com/hashtag/%E7%8B%AD%E5%BF%83%E7%97%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfwhttps://t.co/KeNLytE9wy https://t.co/KeNLytE9wy#RADWIMPS https://twitter.com/hashtag/RADWIMPS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw¡Ä pic.twitter.com/G3VnOTCUBB https://t.co/G3VnOTCUBB
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢¼ã°æÞæÅÍ
