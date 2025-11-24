¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡ÖÍò¤µ¤ó¤Î²Î¤À¤±²Î¤¦¥«¥é¥ª¥±¤·¤è¤¦¤è¡×¡ÈÍò¥Õ¥¡¥ó¡É°ÂÂ¼Ä¾¼ù¥¢¥ÊÍ¶¤¦
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡Ê38ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖOha¡ª4¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Íò¥Õ¥¡¥ó¤Î°ÂÂ¼Ä¾¼ù¥¢¥Ê¡Ê37ºÐ¡Ë¤Ë¡Ö¡ÊÍò¤Î¥é¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ë¥é¥¤¥Ö¤Î½àÈ÷¤Ç¡¢Íò¤µ¤ó¤Î²Î¤À¤±²Î¤¦¥«¥é¥ª¥±¤·¤è¤¦¤è¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤«¤é¡¢¡ÖZIP¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤¬¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÂÂ¼Ä¾¼ù¥¢¥Ê¤¬¡Ö¿åËÎ¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö°ÂÂ¼¤¯¤ó¡ª²èÌÌ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤¹¡£
°ÂÂ¼¥¢¥Ê¤¬¡Ö4·î¤Þ¤Ç¤ÏËÍ¡¢¡ØZIP¡ª¡Ù¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËº¤ì¤Æ¤¿¤é¡¢¤³¤ì¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤è¡£¡ØOha¡ª4¡Ù¤â¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£°ÂÂ¼¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Íò¡¦Ý¯°ææÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°ÂÂ¼¥¢¥Ê¤¬Íò¤Î¥é¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÆüÄø¤Ê¤É¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤»¤ë¤È¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï°ÂÂ¼¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Î½àÈ÷¤Ç¡¢Íò¤µ¤ó¤Î²Î¤À¤±²Î¤¦¥«¥é¥ª¥±¤·¤è¤¦¤è¡×¤È°ÂÂ¼¥¢¥Ê¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
