£Ä£å£Î£Á¡¦Åû¹á²ÅÃÒ¤¬°Õ¼±²þ³×ÁÊ¤¨¤ë¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÁª¼ê¤Ï¿´¤Î±ü¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¤ÎÅû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢Áª¼ê¤Ë°Õ¼±²þ³×¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î£³²¯±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£º£µ¨¤Ï£·£µ»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£¸ÎÒ¡¢£²£°ËÜÎÝÂÇ£´£³ÂÇÅÀ¤Ç½ª¤¨¡ÖÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¤à¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¹Ô¤¯¡×¤È£²£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁª¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼Í¥¾¡¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤â¤¦°ìÅÙÁª¼ê¤Ï¿´¤Î±ü¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Åû¹á¤Î¸å¤Ë²ñ¸«¤·¡¢£·£°£°Ëü±ß¸º¤Î£´£°£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¼ÆÅÄ¤Ï¡ÖÌîµå°Ê³°¤Î»äÀ¸³è¤ÎÉôÊ¬¡£¤´¤ß¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢É÷Ï¤¾ì¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Áê¼ê¤Î¥¹¥¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¹Ô¤¯¡£¡ÊÂÀÅÄ¡¡ÏÂ¼ù¡Ë