社会問題となっている、ＳＮＳの交流サイトを利用して若者を募る、いわゆる「闇バイト」の危険性を保護者に知ってもらうセミナーが２２日、宇都宮市内で開かれました。

２２日に宇都宮市の瑞穂野地区市民センターで開かれたセミナーは、地区にある小中学校の保護者などおよそ４０人が参加しました。

東京に本社があるアルバイト情報サイト「マイナビバイト」を運営するマイナビが、安全なアルバイト選びを促進するために、２０２２年から開いているセミナーの一環で、栃木県警も協力して、県内で開催するのは初めてです。

講演で、県警生活安全企画課の植嶋康雄課長補佐は、闇バイトの実行者は犯罪に加担している意識が低く、また一度手を出したら抜けることが難しいので、「大人が気づいて止めることが重要」とアドバイスしました。

続いてマイナビ・ユーザーサクセス課の影山知香さんが、闇バイトの求人広告は「具体的な仕事内容がない」「報酬が異常に高い」など５つの特徴があると、クイズを交えながら説明しました。そして「子どもがアルバイトを始める時には、保護者のサポートが欠かせない」と訴えました。