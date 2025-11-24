À¶¸¶ÏÂÇî»á¤«¤é¸«¤¿¾¾°æ½¨´î»á¤Î¡ÉËÜÅö¤Î¤¹¤´¤µ¡É¡¡£²£°£°£²Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¤ÇÈëÏÃ
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢µð¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¸å¤ËÅìµþ£Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡È±äÄ¹Àï¡É¡Á£²£°£°£²Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡Á¡×¤Ë¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¤ä¹â¶¶Í³¿»á¡Ê£µ£°¡Ë¡á¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡á¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¸á¸å£·»þ£³£°Ê¬¤«¤éÌó£±»þ´ÖÈ¾¡¢Ìó£±Ëü£³£°£°£°¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤À¤Ã¤¿Ä¹Þ¼¹ä¤Î¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤¬¾ìÆâ¤ËÎ®¤ì¤ÆÅÐ¾ì¡£ÂàÃÄ¸å¤Îµð¿Í´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¯¡Ö²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡¢¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¹ë²Ú£Ï£Â¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢µ×¡¹¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ë¡ÊÀ¶¸¶»á¤¬¡Ë·ãÎå¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤¤¤ÏÃ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÈëÏÃ¤òÈäÏª¡£¤È¤â¤ËÃæ¼´¤ò·ÁÀ®¤·¤¿À¶¸¶»á¤Ï¡ÖËÍ¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á¤ÎÊª¸ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¾¾°æ»á¤¬¡ËÃÏÆ»¤ËËèÇ¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ê¡Ö¾¾°æ´ÆÆÄ¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£