¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡¦¥»¥Ö¥ó¤Î¡ÖÆÚ¤Þ¤ó¡×¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë3¼Ò¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¬Á´¤¯°ã¤¦·ë²Ì¤Ë...¡ª¡Ô¼Â¿©¥ì¥Ý¡Õ
´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¸²£¤Ë¤¢¤ë¤Û¤«¤Û¤«¤ÎÃæ²Ú¤Þ¤ó¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
º£²ó¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê3¼Ò¡Ê¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¦¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ë¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÅÎÌ´¶¤äÌ£¤ï¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½ÅÎÌ¤Ï¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É
¤ª»®¤Î½Å¤µ¤ò½ü¤¤¤¿¼ÂºÝ¤Î½ÅÎÌ¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬ºÇ¤â½Å¤¯147g¡¢¼¡¤¤¤Ç¥í¡¼¥½¥ó¤¬143g¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬133g¤Ç¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡ÖÆÃÀñ ÆÚ¤Þ¤ó¡Ê¾ßÌý¡Ë¡×270±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼Â¿©¥ì¥Ý
¹ñ»ºÆÚ¤ò»ÈÍÑ¤·2¼ï¤Î¾ßÌý¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¶Ì¤Í¤®¤Î´ÅÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÆÚ¤Þ¤ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡¦´ØÅìÃÏ°è¤Î¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¤Î¤ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¡£1¸ÄÅö¤¿¤ê299kcal¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á9.2g¡¦»é¼Á11.6g¡¦Ãº¿å²½Êª39.4g¡¦¿©±öÁêÅöÎÌ1.4g¡£
¾¦ÉÊ¤ÎÉß¤»æ¤Ë¡¢À½Â¤¸µ¤ÎµºÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾ßÌý·Ï¤Î¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥´¥í¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿ÆÚÆù¤«¤é¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÝÌ£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÚ¤Þ¤ó¤ÎÈé¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤á¤Ç»õÀÚ¤ì¤¬¤è¤¯¡¢ÄÇÂû¤ä¤¿¤±¤Î¤³¤Ë¤â¾ßÌý¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀ÷¤ß¹þ¤ß¡¢°ìÂÎ´¶¤ÈËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¸ý¥³¥ß¤Ç¤Ï¡Ö551¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇËþÂ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¡×240±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼Â¿©¥ì¥Ý
¹ñ»º¹õÆÚ¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿ÁÆÈÔ¤¥ß¥ó¥Á¤Î¥´¥í¥Ã¤È¤·¤¿Æù¤Î¿©´¶¤È¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤Ë¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤¬ÆÃÄ§¤Î¹õÆÚ¤Þ¤ó¤Ç¤¹¡£1¸ÄÅö¤¿¤ê254kcal¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á9.2g¡¦»é¼Á6.7g¡¦Ãº¿å²½Êª39.1g¡¦¿©±öÁêÅöÎÌ1.4g¡£
À½Â¤¸µ¤Ï°æÂ¼²°¤Ç¤¹¡£
ÆÚÆù¤Ï¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤äÎý¤êÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÕÜ¥¤¬¤Û¤É¤è¤¯¤¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÚ¤Þ¤ó¤ÎÈé¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñºà¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¤ÏÆÚ¤Î»ÝÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÆù¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤Ç´ò¤·¤¤¡×¤ä¡Ö¿Ý¤ä¤«¤é¤·¤ò¤Á¤ç¤¤Â¤·¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ý¥³¥ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¡ß¤º¤Ã¤·¤ê¡¡ÂçÆþ¤êÆÚ¤Þ¤ó¡×250±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¼Â¿©¥ì¥Ý
½ÏÀ®´ü´Ö¤ò¤È¤Ã¤¿ÆÚÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶ñºà¤ò¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤â¤Á¤â¤ÁÀ¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£1¸ÄÅö¤¿¤ê340kcal¡¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á11.5g¡¦»é¼Á12.4g¡¦Ãº¿å²½Êª46.5g¡¦¿©±öÁêÅöÎÌ1.1g¡£
À½Â¤¸µ¤ÏÃæÂ¼²°¤Ç¤¹¡£
ÆÚ¤Î»é¿È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤¹¡£¸ÕÜ¥¤¬¶¯¤á¤Ë¤¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÚ¤Þ¤ó¤ÎÈé¤Ï¡¢¸ü¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¡£ÆÚ¤Þ¤ó¤ÎÈé¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¶¯¤á¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Èé¤ÎÉôÊ¬¤âÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¡×¤ä¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤ÇÂç¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æù´¶¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡ÖÆÃÀñ ÆÚ¤Þ¤ó¡Ê¾ßÌý¡Ë¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
Æ±¤¸ÆÚ¤Þ¤ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£¤ï¤¤¤äÈé¤Î¿©´¶¤Ê¤É¡¢³Æ¼Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¡Ö¶Ë»Ý ¹õÆÚ¤Þ¤ó¡×¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Èé¤È¶ñºà¤Î°ìÂÎ´¶¤¬ÆÃÄ§¡£¤ä¤µ¤·¤¤¿©´¶¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¡ß¤º¤Ã¤·¤ê ÂçÆþ¤êÆÚ¤Þ¤ó¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¸ü¤á¤ÎÈé¤È¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¶ñºà¤Ç¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥í¡¼¥½¥ó¤Î¡ÖÆÃÀñ ÆÚ¤Þ¤ó¡Ê¾ßÌý¡Ë¡×¤Ï¡¢¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Î¹á¤Ð¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥´¥í¤Ã¤È¤·¤¿ÆÚÆù¤Î»ÝÌ£¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÚ¤Þ¤ó¤ÎÈé¤Î¼çÄ¥¤Ï¤Ò¤«¤¨¤á¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÚÆù¤Î»ÝÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
3¼Ò¤È¤â¤ËÊý¸þÀ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÆÚ¤Þ¤ó¤ò¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
