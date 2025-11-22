U-17ワールドカップ

サッカーのU-17ワールドカップ（W杯）カタール大会は21日、準々決勝が行われた。日本代表はオーストリア代表に0-1で敗れ、ベスト4入りはならなかった。敗戦後、日本がロッカールームに残した感謝のメッセージが話題を呼んでいる。

試合後と思われるロッカールームは綺麗に片付かれ、清潔な状態だった。白いボードには1枚の紙が貼られ、アラビア語で「Anshkraan jazilan!!」、英語で「Thank you!!」、日本語で「ありがとう!!」。最後に「Japan 日本」と手書きで記されていた。大会関係者への敬意が感じられるメッセージだ。

高校生世代が見せた敬意ある振る舞い。サッカー日本代表公式Xが「Anshkraan jazilan！ 試合をサポートしてくれた全ての方々に感謝を」と記し、実際の写真を公開。ネット上のサッカーファンの心を打ち、絶賛のコメントが寄せられた。

「最後まで気持ち良い選手達でした。お疲れ様」

「才能の原石達よ、お疲れ様でした」

「素敵やん」

「残念だったけどよく頑張った」

日本はグループステージを首位通過。2回戦で北朝鮮をPK戦で下し6大会ぶりとなる準々決勝進出を果たし、ベスト8で大会を終えた。



（THE ANSWER編集部）