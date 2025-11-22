まとめ買いたい。Amazonブラックフライデーで大幅プライスダウンしている飲食料品まとめ【最大53%OFF】
年に一度のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、先行セールが本日から11月23日（日）まで開催中です。先行セールの価格はブラックフライデー本番と同じ価格なので、対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、大幅プライスダウンしている飲食料品をご紹介。人気商品は売り切れることがあるので、早めのご購入がおすすめです！

【訳あり】しっとり美味しい。9個のバームクーヘン詰合わせ


下町バームクーヘン

スーパージャンボ福袋9個 福袋 2026 訳あり わけあり お菓子 スイーツ 9個のバームクーヘンをお得に詰合わせ 訳あり 下町定番渾身福袋 バウムクーヘン渾身福袋 スーパージャンボ 福袋 応援 在庫処分 個包装 業務用 大容量 バウムクーヘン スイーツ 訳あり お取り寄せ U

5,500円 → 2,999円（45%オフ）

カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート


チョコレート効果

チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg

6,210円 → 4,338円（30%オフ）

1本でタンパク質16g。甘さ控えめの「inバー プロテイン ザクザクビター」


inバー

inバー プロテイン ザクザクビター (18本入×1箱) プロテインバー ビターチョコ チョコバー クランチチョコタイプ ビター 甘さ控えめ 高タンパク16g ビタミンB群7種配合 森永製菓 【Amazon.co.jp 限定】

3,213円 → 2,249円（30%オフ）

贅沢ナッツとこだわりカカオで仕上げたシリアル


ごろグラ

ごろグラ 日清シスコ チョコナッツ 320g×6袋

3,694円 → 2,186円（41%オフ）

植物由来のプロテインを10g配合。「プロテインバー キャラメル&ナッツ」


ケロッグ

ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット

2,436円 → 1,446円（41%オフ）

かつおの旨味アップ。マルちゃん「赤いきつねうどん 関東風だし」


マルちゃん

マルちゃん 赤いきつねうどん 東 ( 96g×12個 / ケース販売 ) カップ麺 うどん (あげ 入り / 関東風だし ) カップうどん 箱買い 東洋水産

3,059円 → 1,499円（51%オフ）

やみつきになる濃厚ソース。「日清焼そばU.F.O.」


NISSIN

日清焼そばU.F.O. 日清食品 カップ麺 焼きそば 128g×12個

3,059円 → 1,765円（42%オフ）

シリーズ累計1億4,000万本突破。エキストラバージンオリーブオイル


García DE LA cruz 1872

ガルシア エキストラバージン オリーブオイル 1000ml 遮光プラボトル オリーブ農家がつくる オリーブ油 スペイン産 大容量 1L

2,300円 → 1,387円（40%オフ）

松屋のベストセラー9種30食を家で楽しめる豪華な福袋


松屋

福袋【松屋】在宅応援！松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋！≪9種30食≫ 【冷凍】牛丼 牛めし カレー ライスバーガー 焼肉

13,680円 → 6,389円（53%オフ）

チャック付きで使いやすい。マ・マーのスパゲティ 600g×5袋（ 約30人前）


マ・マー

マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋（ 約30人前 ）アルデンテ パスタ 麺 レンジ調理 簡単 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）

2,884円 → 1,470円（49%オフ）

もっちり食感が楽しめる「極もち ホットケーキミックス」480g×2個


日清製粉ウェルナ

日清製粉ウェルナ ホットケーキミックス 極もち 480ｇ (160g × 3個) × 2個 国内麦 小麦粉 100% 使用 ホットケーキ (もっちり/しっとり食感) クッキー 蒸しパン ドーナツ ピザ の アレンジレシピ にも

734円 → 477円（35%オフ）

メンズのためのマルチビタミン。手軽に栄養チャージ可能


AMBiQUE

アンビーク メンズマルチビタミン 亜鉛 マカ 錠剤 ビタミン14種 クエン酸 アルギニン シトルリン 即効チャージ 持続型 栄養機能食品 ビオチン (1袋)

2,480円 → 1,480円（40%オフ）

まとめ買いで備えて安心。サントリーのミネラルウォーター


天然水

サントリー 天然水 ラベルレス 2L ×9本 南アルプス 【Amazon.co.jp限定】まとめ売り実施中

1,476円 → 1,107円（25%オフ）

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水

2,055円 → 1,620円（21%オフ）

若葉のような清々しい香り。「おーいお茶 ピュアグリーン」


おーいお茶

伊藤園 おーいお茶 ピュアグリーン 600ml×24本 緑茶 PURE GREEN ペットボトル

2,002円 → 1,498円（25%オフ）

常温保管できる。伊藤園の「1日分の野菜」200ml×30本


1日分の野菜

【Amazon.co.jp限定】伊藤園 1日分の野菜 30日分BOX (紙パック) 200ml×30本

2,970円 → 1,969円（34%オフ）

ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」


Coca-Cola(コカ・コーラ)

コカ・コーラ ラベルレス 500mlPET×24本

2,352円 → 1,882円（20%オフ）

レモン1個分の果汁をギュッと濃縮。「キレートレモン」


キレートレモン

キレートレモン 155ml ×24本(6本×4パック)　ポッカサッポロ レモン レモン果汁 炭酸 クエン酸 ビタミンC

2,613円 → 1,872円（28%オフ）

カラダが求める酸っぱさ。「キレートレモン Wレモン」


キレートレモン

キレートレモン Wレモン 500ml×24本 クエン酸 ビタミンC レモン果汁 炭酸飲料 ペットボトル ポッカサッポロ

4,655円 → 2,234円（52%オフ）

「ネスカフェ ゴールドブレンド」のスティック100パック


ネスカフェ レギュラー ソリュブル コーヒー ブラックスティック

ネスカフェ ゴールドブレンド スティック ブラック 100P,箱,レギュラー ソリュブル コーヒー,個包装

3,105円 → 1,854円（40%オフ）

血中コレステロールが気になる方に。カゴメのトマトジュース


カゴメ トマトジュース

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720mlラベルレスペットボトル×15本(機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)

4,180円 → 3,736円（11%オフ）

洗練されたクリアな味の辛口ビール。「アサヒ スーパードライ」


スーパードライ

スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口<生>

4,968円 → 4,497円（9%オフ）

その他のおすすめ商品


SOYMILK DAYS(ソイミルク デイズ)

【Amazon.co.jp限定】キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS 1000ml×6本

1,729円 → 1,210円（30%オフ）

ハイチオール

【第3類医薬品】ハイチオールCプラス2 360錠

3,980円 → 2,985円（25%オフ）

AGF(エージーエフ)

AGF ブレンディ スティック カフェオレ 100本 【 スティックコーヒー 】

3,448円 → 2,335円（32%オフ）

S&B

S&B エスビー食品 予約でいっぱいの店 THE PREMIUM 牛挽肉100%のボロネーゼ 139g ×6個 【レンジ対応】

2,138円 → 1,222円（43%オフ）

亀田の柿の種

亀田製菓 亀田の柿の種 わさび６袋詰 164g×12袋

4,128円 → 2,163円（48%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


