「抱っこして」と言わなくなった5歳の息子に寂しさを感じた母親に息子が放った涙腺崩壊の一言

X（旧Twitter）で子育ての思わずクスっとしてしまう出来事を日々ポストし、話題を集めている 「ひみつのうつ子ちゃん」 ( @utuko_chan )。「いいね」1万超えも多数！ 人気の秘密は、「子育てあるある」の共感力です。現在、うつ子ちゃんは5歳になったばかりの息子さんと夫との3人暮らし。そんなうつ子ちゃんのポストで話題になったトピックスをご紹介します。

今回は、息子さんの成長の中であった、思わず涙腺が崩壊したエピソードをお伝えします。

5歳になって変わってきた息子

幼稚園や保育園に通っているおうちの朝って、どんな感じなのでしょうか？

我が家では、保育園に行くまでの間に、息子の着替えに、朝食を作って、洗濯をして、自分の身支度を整えて、昨日残してしまった仕事の準備……と息つく暇もないほど、秒単位で動いています。止まったら死んでしまうマグロのようにクルクルと動き続ける私の横で、「ママー、みてー、こっちこっち」「もう少し遊んでからごはん食べる−」とまったく違うのんびりテンションをぶちかましてくる5歳の息子……。

そんな息子に、「早く着替えてー」「早くご飯食べてー」「早く歯を磨いて−」「もう、テレビ観ないよ、保育園行くよ、早くしてー」と、毎朝30回以上は“早く”と息子に投げかけている状態で……。保育園に送り届けた後、「いつになったら手間取らずに、保育園に行ってくれるのやら……」と思いつつ、急いで自分の仕事に向かう毎日が続いていました。

語尾が「いました」となっていますが、そうなんです。完全過去形というわけではないのですが、5歳になってから保育園渋りも少なくなり、朝の支度も「早く、早く」と急かさなくても出来るようになってきました。以前よりも確実に「早くして」の投げかけが減っています。

朝の息子の送り出しが本当に大変だったので、「5歳になると少しずつ自立し始めると聞いたけど、本当なんだな、うれしいな」と息子の成長に驚きました。でも、なんだかちょっと寂しい……。あんなにも何から何まで手がかかっていたのに、あんなこともこんなこともひとりでできるんだもんな……という、喜びと切なさが混在する複雑な気持ちになったのです。登園渋りに困っていた時期を思い出せば、まさに天国状態だというのに、親心というか、うつ子心はなんとも現金なモノです……反省。

今回は、そんな5歳になった息子の成長の中であった、思わずうるっとしたエピソードをお伝えしたいと思います。

最近、激減していた「ある習慣」

息子は5歳になってから、さまざまなところに少しずつ変化が生まれています。

先日も家事をしながら、突然「あれ……!? 最近、“抱っこして”ってあまり言われなくなった」と思ったのです。以前は、こんなふうに洗濯物を畳んでいると「抱っこ！」と飛びついてきたのに……。息子を観ると、おもちゃ遊びに夢中です。私の顔を見れば「抱っこ！ 抱っこ！」と連呼し、買い物中で両手いっぱいの荷物を持っていようとも、キッチンで涙目になりながらタマネギを切っているときでも、お構いなしの抱っこリクエストだったのに……。言われていたときには、「今は無理……」と半泣きになることもありましたが、いざ言われなくなるとなんだか寂しい……。親の心理は身勝手なものなんだなぁ、と自分自身にツッコミを入れました。

なんだか寂しくなってしまった私は思いきって、「ねぇ、ちょっと抱っこしていい？」と息子にお願いしてみたのです。息子は、照れることなく「いいよ！」と即答し、なんだかちょっとうれしそうです。

「なんだかんだ言っても、まだまだ抱っこ好きなんやな、かわいいぞ」と思いながら、息子を抱き上げた瞬間、ズシン。思わずよろけるほどの重み……！ ついこの前まで軽々抱っこできていた小さな体が、今はしっかりとした“少年の重さ”になっていることに気づき、“胸の奥がギュッとする感じ”に襲われたのです。

息子の一言に、母泣く……

そして、それと同時に、生まれたばかりの息子を初めて抱っこしたときの感触までも一気に蘇ってきたのです。あんなにちっちゃかったのに。なんなら私のお腹の中にいたころなんて、もっともっと小さかったはずなのに……。今、私の腕の中にいるこの子は、こんなに大きくなっているのだな、と思ったら、ここまで成長したことがまるで奇跡に思えて、走馬灯のようにいろんな記憶が次々と頭に浮かび始めました。

夜泣きが続いてヘトヘトになった夜。急に熱を出して慌てて真夜中に救急に駆け込んだこと……。ベッドだけでなく、公園の遊具から真っ逆さまに落下したこともあった。擦り傷、泣き顔、ギュッと私に抱きついてきたあの小さな腕。全部、昨日のことのように瞬時に蘇ってきたのです。そして、そんな感傷的な想いに浸っていた私の心を見抜いたように、息子がポツリとこうつぶやいたのです。

「ぼくが100歳になっても抱っこさせてあげるね」

え……泣く。もう、そんな言葉、泣くに決まってるやーん、です。

もちろん、100歳の息子を抱っこする未来なんて、よほど科学がすさまじい勢いで進化してもあり得ないでしょう。息子が100歳のときには、私はきっとこの世にいません。ですが息子にとって「抱っこ」は、100歳になってもしていいと思えるものなんだと思ったら、胸の奥が温かくなって、涙腺崩壊です。今までたくさん「抱っこ」をしてきてよかった、と思えたのです。

前とは違って抱きしめるとズシンと重くなったけれど、それは単に体が大きくなっただけでなく、息子の中に新たなものがたくさん詰まっているからこその重みなんだな、と感じました。幼くて軽かった頃の息子だけでなく、息子の“重さ”を感じられるのも今だけかもしれない。息子が喜んで抱っこしてくれるうちは、もっともっと抱きしめておこう、と強く思いました。

でも、5歳で成長の変化を感じたように、これからどんどん成長していきます。小学校に入れば、お友だちが大事になるし、その後には“思春期”もやってきます。声変わりや背の伸びるとともに、「別に」「普通」しか返ってこなくなってしまう……。5歳の「ママだいすき〜！」「抱っこ、いいよ」がいつまで続くのだろうと考えると、ギュッと胸がしぼむような気持ちになります。

成長には寂しさもあるけれど

今回のエピソードと5歳の成長の話を、先輩のママ友にお話したら「子育てって成長の喜びと寂しさの繰り返しなんだと思うよ」と教えてくれました。

中学3年生と大学1年生の息子さんを持つ先輩ママ友さん。

「小学校に入ってしばらくすると、もう学校帰ったら、ビューッと飛び出して友だちとばっかり過ごすようになるから。中学に入ったら、単語でしか話してくれなくなる。美味しいもの作ってもノーリアクションで、“美味しいの？”と聞くと、“あー”と言うだけ。“うん”なのか、“いや”なのかもわからない返事にブチ切れまくってるし（笑）。上の息子は大学に入ってから話すようになったけど、実際には家にいることはほとんどないからね。これが実質的な親離れなのかも、と思っているよ」

と話してくれました。別の女の子の先輩ママに話を聞くと、もう少しコミュニケーションがあるようでしたが、やはり恐るべし、思春期……という感じですね。息子にもこういう時代がやってくると思うと、やっぱり現時点では複雑な心境です。

でも、先輩ママはこんなことも教えてくれました。

「成長の過程だと理解していても寂しさは感じるよね。でも、一気に“あー”しか言わない中学生になるわけじゃないから大丈夫（笑）。いくつかの段階を経て、子どもも変化するから、親もその段階に合わせて対応するというか、慣れていくって感じだから。でも、私もうつ子ちゃんと同じように、何度も胸の奥がギュッとする感じになったよ。きっとこれから先も、息子たちの選択や決断に心がギュッとすることもあるんだと思う。大事だから、胸の奥がギュッとしちゃうわけでこればかりは止められないよ」

確かに、子どもの成長は一足飛びでないわけで、親も子どもの成長に合わせて、親として慣れていったり、学んでいけばいいんですよね。そして、誰もが胸の奥がギュッとする気持ちを感じながら、子育てしているのだな、と思ったら「未来を想像して寂しくなっている場合じゃなくて、私も5歳の息子の時間を大事に子育てしなくちゃ」と感じたのです。

息子が100歳になる日までは無理だけれど、思春期を過ぎ、仕事をして、青年期で恋をしたりして、そしてパートナーもできるかもしれない……、そんなさまざまな場面で私はいろんな心がギュッとする場面を味わうに違いありません。だからこそ、息子の100歳の未来にまで届くくらい、今のうちにたくさん息子を抱きしめておこうと思います！ ワッショイ！

