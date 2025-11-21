【蠍座】週間タロット占い《来週：2025年11月24日〜11月30日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月24日〜11月30日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『周りに足を引っ張られないようにします』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
周囲に流されたくない想いが強くなります。自分だけの時間を増やしていきたいでしょう。周りの人達の煽てにも乗らないように気をつけていきます。仕事や公の場では言葉や態度で強さを見せるようです。それに対して刺激を受けて闘争心を燃やす人もいるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分のあまり好きじゃない部分も見せていくことになります。とにかく相手に自分の気持ちを知って欲しくて仕方がないでしょう。他の異性の影は見せないようにすると良いです。シングルの方は、ボディタッチが多い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の理想を曲げずに貫きたい時です。
｜時期｜
11月24日 嘘が増える ／ 11月27日 去っていく人がいる
｜ラッキーアイテム｜
りんご
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞