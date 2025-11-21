フランス2部リーグのスタッド・ランスに所属するプロサッカー選手・中村敬斗（25）に対するストーカー法違反容疑で、埼玉県在住の川野美由紀容疑者（65）が11月14日に逮捕された。

【写真】自撮り画像とともに中村への止まらぬ愛を綴っていた日本人女性ストーカー（65）の「恐怖の粘着メッセージ」。中村の投稿にも返信していた

日本代表の主力として期待される人気選手に降りかかったストーカー被害。NEWSポストセブンが川野容疑者の自宅周辺を取材すると、その素顔が見えてきた。【前後編の後編。前編から読む】

全国紙社会部記者が語る。

「川野容疑者は11月9日〜10日にかけてSNSのダイレクトメッセージ機能を利用し、性的な関係を要求するメッセージを中村選手に複数回送信した疑いがあるとして、同月14日に逮捕されました。川野容疑者は取り調べで『メッセージを送った記憶はありません』と容疑を否認しているそうです」

川野容疑者のものと見られるSNSを確認すると、中村選手の写真や自身の肌を露出した写真を多数アップしていた。川野容疑者が住むさいたま市内のマンションを訪れると、マンション住民の70代男性は、「彼女は有名人だよ」とため息をつきながら語った。

「私は4、5年ほどここに住んでいますが、彼女は住民の間でも有名だよ。鍵をかけたら困るような非常ドアを勝手に施錠するなど、困った行動があって、私は一度『鍵かけちゃダメだよ』と声をかけたのですが、黙って立ち去られました。

半年ほど前に、彼女が同年代くらいの男性と一緒にマンションを出入りしている姿を見かけたことがある。その男性とは仲が良さそうだったけど、サッカー選手をストーカーしてたなんてのは初耳だね」

同じく住民の50代の女性は、川野容疑者から直接"迷惑行為"の被害を受けたという。

「私の部屋の玄関のドアに、細工をされていたことがあるんです。ドアの鍵穴のところにセロテープを貼られていて、同様の被害に遭った住民は他にも。テープを貼っている現場を目撃した住民が声をかけたら、無言で逃げてしまったそうですが、一度警察も来ていました。

また、住民の郵便受けを漁って郵便物をばら撒いてしまうようなこともありましたね。私は以前、川野容疑者に挨拶をしたこともあるんですけど、その時に『あなた中国人でしょ』と言われて……それ以降、挨拶もしないようになりました」

なお、警察の発表によると川野容疑者はフリージャーナリストを自称したそうだが、この住民女性は「そんな活動をしているとは全く知らなかった」という。

「中村選手の件も全然知りませんでしたが、これまでの素行から、少し納得してしまう部分もあります」

スポーツライターの藤江直人氏は、川野容疑者が逮捕された後、中村選手に取材して被害のことを聞いていた。

「中村選手は今年10月にフランスから日本に帰国した際も、川野容疑者からストーカー行為を受けていたといいます。逮捕については『これからどうなるかわからないですけど、とりあえず捕まってよかったです』と一安心という感じでした。

今回の代表戦でも結果を残しており、このまま活躍を続ければ来年のW杯代表に初選出される可能性は濃厚。そんななか、今回の逮捕で私生活での懸念材料が一つ減ったのは、安心できる材料の一つでしょう」

SNSの隆盛により、新たな形で被害が生まれつつあるストーカー。中村選手や他のスポーツ選手、著名人も含め、安心して活躍できる環境は守られるべきだろう。

（了。前編から読む）