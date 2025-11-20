AIÅëºÜË¥¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÀÅª¤ËÏª¹ü¤Ê²ñÏÃ¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¡¢¾ÃÈñ¼ÔÃÄÂÎ¤Î»ØÅ¦¤ÇÈÎÇäÃæ»ß¤Ë
¡ÊCNN¡Ë¥Í¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡ËÅëºÜ¤ÎË¥¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê´í¸±¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÈÎÇäÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ë¥¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥Þ¡×¤Ê¤ÉAIÅëºÜ¤Î´á¶ñ¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥Õ¥©¥í¥È¥¤¤¬ÈÎÇä¡£ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÃÄÂÎPIRG¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢À¹Ô°Ù¤òÏÃÂê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥Á¤Î²Ð¤Î¤Ä¤±Êý¤ò¶µ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²ñÏÃ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥È¥¤¤Î¥é¥ê¡¼¡¦¥ï¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡¢»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¥¯¥Ã¥Þ¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤òÃæ»ß¤·¤¿¤ÈCNN¤Ë¸ì¤ê¡¢¸½ºß¡¢¼ÒÆâ¤Ç°ÂÁ´´Æºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤Î¥¯¥Ã¥Þ¤ÏÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI¤ÎÂÐÏÃ·¿AI¡ÖGPT-4o¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÆâÂ¢¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥È¥¤¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤âÂç¿Í¤Ë¤â¤ªÍ§Ã£¤È¤·¤ÆºÇ¹â¡×¤ÈÀëÅÁ¤·¤Æ99¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü5000±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·PIRG¤¬13Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¯¥Ã¥Þ¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÁ´ÂÐºö¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
PIRG¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬¹Ô¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤Î¤É¤³¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¶µ¤¨¤¿¤ê¡¢ÀÅª¤ËÏª¹ü¤ÊÆâÍÆ¤Î²ñÏÃ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¡Ö¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÀÅª¤ÊÏÃÂê¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤È¡¢¥¯¥Þ¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á¤½¤ì¤ò²ñÏÃ¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ÆÏÃ¤òÂ³¤±¡¢ÆÈ¼«¤Î¿·¤·¤¤ÀÅª³µÇ°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤ËÀ¸¡¹¤·¤¤ÉÁ¼Ì¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
PIRG¤Î14Æü¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ïµ¬Ìó°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¤³¤Î³«È¯¼Ô¤òÍøÍÑÄä»ß¤È¤·¤¿¡£