11月19日、女性3人組ユニット「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香の結婚相手が、「PORTER」などのカバンブランドで知られる「株式会社吉田」の吉田幸裕社長であることが一斉に報じられた。これまで「一般男性」として発表されていただけに、その“正体”は大きな話題となっている。

「Perfumeは、2026年から“コールドスリープ”に入ることを発表しています。今年で活動に一旦の区切りをつけるといわれるなかでのあ〜ちゃんの結婚発表は、世間から大きな関心を向けられていました。

11月11日の発表では、《昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑》、さらに《ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！》と幸せいっぱいに報告していました。今回の報道では、そのお相手が『株式会社吉田』の吉田氏だというのです。

スポニチの報道によれば、2人はかねてより友人関係だったとのこと。実はPerfumeとしても関わりがあり、2023年9月にファンクラブ15周年を迎えた記念グッズを販売した際、『株式会社吉田』の有名ブランド『POTR（ピー・オー・ティー・アール）』とのコラボでバッグなどを製作し、親交を深めていったといいます」（芸能記者）

Xには《一般男性というより「覇者」やんか》《一般男性のファン」の中身は有名企業の創業家4代目社長というオチでした》と、驚愕の声が相次いでいる。実際に吉田氏の経歴は華々しいものだ。すでに有名企業であった同社の4代目社長であり、慶應義塾大学卒業後は鞄の本場であるイタリアで学んだ後、36歳の若さで現職についている。

あ〜ちゃんも喜びを隠せなかったのだろう。交際していたと思われる時期からの、ある“匂わせ”にも注目が集まっている。

「2人の交際についてこれまで報じられたことはありません。しかし、あ〜ちゃんは、自身のInstagramなどでこれまで度々PORTERのバッグを載せており、これが『匂わせだったのか！』と驚く声も上がっています。

2024年4月には、《ヘビロテとはこのこと》の文面とともに、外出先にカーキ色のバッグを持って行く写真を載せていますが、これが『PORTER』のバッグであることが示されています。2024年2月には、オレンジのバッグを肩にかけた写真を投稿しており、《オレンジがビビットで意外となんでも合うのよね》とご満悦の表情が載せられていました。直近では、今年の8月にも、ブルーの『PORTER』のバッグをInstagramに載せています」

夢である「ファンとの結婚」を前に、幸せオーラを隠し切れなかったのかもしれない。