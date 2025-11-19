この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【2025年最強AI登場】AIベンチマーク総ナメ! Googleの「Gemini 3 Pro」の概要・無料で使う方法・活用事例！──注目の最新AI解説動画で、AI系YouTuberのミライ氏がGoogleの次世代AIモデル「Gemini 3 Pro」について詳述した。ミライ氏は、11月19日にGoogleが発表した「Gemini 3」シリーズの概要から、無料で使える方法、ネット上で話題となっている活用事例まで、幅広くわかりやすく紹介している。



冒頭でミライ氏は「Gemini 3 Proは、主要なAIモデルのベンチマークで、OpenAIのGPT-5.1やAnthropicのClaude Sonnet 4.5など、現時点で最高クラスのAIモデルのスコアを圧倒」したと強調。特にコーディング能力に重点を置いた設計となっており、「簡単なプロンプトから品質の高いコードを生成」できる点や、「無料でも使うことができます」と誇る。



続いて、Gemini 3シリーズの特徴コンセプトについて触れ、「テキスト、画像、音声、動画、コードを理解して組み合わせる能力」「難解な問題の構造を理解し整理できる能力」「ユーザーの意図や背景をよく理解できる」と多方面での進化を解説。さらに、「コンテキストウィンドウは100万トークン、つまり小説数冊分の文章量でも一度に扱える」と、その膨大な情報処理能力の高さにも言及した。



Gemini 3 Proのベンチマーク結果については、「総合ランキングで1位」「人類最後の試験や理系難問、画像・動画理解の分野でも高得点」と紹介し、その実力を裏付ける。さらにGoogleはGemini 3をさらに強化した「Deep Think モード」の存在も匂わせており、「各種ベンチマークでGemini 3 Proのスコアを圧倒しています」と今後の進化にも期待感を示す。



使い方については、Google公式AIチャット「Gemini」やAIプラットフォーム「Google AI Studio」で「無料で利用できる」と明言。動画では「ページ右上からGoogleアカウントでログイン→思考モードを選択→画像や動画アップロードも可能」など具体的な操作方法を細かく解説。「AIコードエディタのGoogleアンチグラビティや各種開発ツールへの即日実装」についても紹介している。



また、活用事例として「シンプルな指示だけでフライトシミュレーターやマインクラフト風ゲームを自動生成」「細かい要望も即座に対応し高品質なWebサイトも構築」「1.5GB超の22分動画も2分程度で的確に分析」と話題の実例を披露。「学生の勉強や業務効率化にも役立つ」と利便性をアピールした。



動画の締めくくりでミライ氏は、「Gemini 3 Proは今後Notebook LMなど他のGoogleツールにも組み込まれていく可能性があるので、そのあたりの展開にも期待です」と今後の普及にも言及。「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と呼びかけ、「次回の動画でお会いしましょう」とメッセージを残した。