12月14日までの開催!ハイアット リージェンシー 京都のオータムアフタヌーンティー

｢ハイアット リージェンシー 京都｣では、2025年12月14日(日)までの土･日･祝日限定で秋の恵みを味わう｢オータム アフタヌーンティー｣が地下1階の日本料理･東山で開催中です。秋の味覚の芋･栗･南瓜を贅沢に使ったスイーツやセイボリーがティースタンド＆ブッフェの両方で楽しめます。開催期間が終了間近なので、気になった人は早めの予約をおすすめします。

秋を代表する味覚を味わう

秋の恵みを味わう｢オータム アフタヌーンティー｣では、秋を代表する味覚を取り入れたスイーツやセイボリーがティースタンドとブッフェの両方で楽しめます。

ウェルカムドリンクでは、1杯目は冷たい｢くき玉露 雁ヶ音(かりがね)｣をいただきます。その後、温かい｢くき玉露 雁ヶ音(かりがね)｣を味わいます。

ティースタンドは、和風ティースタンドなので京都らしさがあります。

ティースタンドの上段は、スイーツです。

季節の果物を使った2種類の｢フルーツタルト｣は、とても華やかです。今回は、｢シャインマスカットのタルト｣･｢ストロベリーのタルト｣でした。

※来店時期により、フルーツが変わります。葡萄をまるごと閉じ込めた｢葡萄のゼリー｣は、アルコールを飛ばした白ワインゼリーでさっぱりとした味わいです。

ティースタンドの下段は、セイボリーです。日本料理･東山ならではの和の趣のあるセイボリーが登場します。

｢てまり寿司二種｣は、一口サイズがかわいいです。サクッと揚げたサーモンフライに柴漬を加えた特製タルタルソースを合わせた和風バーガーの｢サーモンフライバーガー 柴漬タルタルソース｣。濃厚なフォアグラムース、フルーツを混ぜた豆乳クリームを最中ではさんだ｢フォアグラムースとソイフルーツ最中｣。

ライブステーションもあるブッフェメニュー

ブッフェメニューを紹介します。ブッフェでは、シェフが注文ごとに目の前で仕上げる｢ライブステーション｣もあります。

｢しぼりたてモンブラン｣は、クレームシャンティの上から、熊本産和栗クリームをたっぷりしぼってくれます。

繊細な和栗のクリームが美しいです。

｢南瓜のクリームブリュレ｣は、注文を受けてからバーナーで表面を焼くので、パリパリ感がたまりません。

(写真左上より時計回り)｢紫芋のケーキ グリオットチェリークリーム｣は、甘酸っぱいグリオットチェリークリームのムースが濃厚です。秋の味覚である洋梨が味わえる｢キャラメルと洋梨のムースケーキ｣。キャラメルとも相性抜群です。甘みのある薩摩芋のペーストと、アーモンドクリームを合わせてパイ生地で包んで焼き上げた｢薩摩芋パイ｣は、まわりはサクサク、内側はしっとりしています。｢柿のタルト｣は、柿の旨みがつまっていて、旬の季節だからこそ味わえるタルトです。

｢洋梨タルト｣は、サクサクしたタルトの食感もおいしい。

ホテル内にあるcafe 33のシェフが手がける｢焼き芋｣は、自然な甘さとホクホクとした食感がたまりません。テーブルまで持ってきてくれるので、お好きなだけいただけます。

(写真左上から時計回り)セイボリーでは、ホテル内にあるcafe 33から｢ベーコンとキノコのトリュフフレーバー フジッリパスタ｣、｢カボチャと野菜のキッシュ｣。ホテル内にあるトラットリア セッテから彩り豊かなサラダ｢ローストビーツと柿のサラダ、くるみとパルメザンチーズ｣、濃厚なブルーチーズのベシャメルソースと甘酸っぱいイチジクジャムを詰めた一口サイズのタルト｢ブルーチーズベシャメルとイチジクジャムのタルトレット｣。

一保堂茶舖より厳選した日本茶

フリーフローのドリンクでは、京都を代表する茶舗･一保堂より厳選した日本茶各種が楽しめます。

｢抹茶ラテ 関の白｣、｢和紅茶｣、温かい｢極上玄米茶｣、冷たい｢緑茶 芳泉｣とアフタヌーンティーにはめずらしいドリンクのラインナップを楽しんでくださいね。

いかがでしたか。

日本庭園を眺めながらのすてきな空間で、遅めのランチやデザートとしても楽しめる｢オータム アフタヌーンブッフェ｣。開催期間は2025年12月14日(日)までの土･日･祝日限定なので、お早めに行ってみてくださいね。

オータム アフタヌーンティー

期間:2025年9月6日(土)～12月14日(日)の土曜、日曜、祝日

営業時間:14:30～16:30(最終入店15:00)

料金:大人7,000円(税込)、6～12歳 3,500円(いずれもお一人様、税金･サービス料込)

取材協力/ハイアット リージェンシー 京都