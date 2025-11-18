高市早苗首相が台湾有事の最悪ケースを想定して「存立危機事態になり得る」と国会発言し、これに中国側が強烈に反発している問題で、中国・北京に入っていた外務省アジア大洋州局長が１８日に、中国外務省アジア局長と協議を行った。

夕方のテレビニュースなどでも報じられ、双方が協議を終え並んで部屋を出てきた映像が流れた。

日本のネットでは、並んで歩く中国側がポケットに両手を入れて何かを言い放っており、日本局長が通訳に耳を傾けてうつむき加減で、渋い表情になっていることに反応。

「ポケットに手を突っ込んで歩いて感じ悪い」「ポケットに手を突っ込んでいる姿が世界に流れる」「マジあり得ない」「威圧的な態度」「この中国の高官の態度はないわ。ドン引きですね」「中国人に怒られてる日本人みたいな絵じゃねえか」「態度悪すぎ」「失礼にもほどがある」「カメラに向けてわざとやってる」「中国の局長はブチ切れ演出を完全にわざとやってます」「完全に見下してる」「ヤンキーの威圧」「ポケットハンドって…中国怖い」と反応する投稿が相次ぎ、騒然となっている。