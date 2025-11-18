新潟の女性ご当地タレント芦川玲一（あしかわ・れいいち）が18日までに自身のインスタグラムを更新。今月17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）でのグラビアデビューを報告した。

「『#週刊プレイボーイ』に芦川玲一が初登場！ そしてムービー付き写真集も同時発売しています」と告知。「大好きなグラビアに初挑戦できて とっっても嬉しい気持ちです」「ぜひグラジャパ！で購入＆アンケートもよろしくお願いします！」などとつづった。

芦川の投稿に対し「全国にバレちゃった」「ほれてしまいました」「最高すぎて既に次回作待ってる自分がいます」などと書き込まれていた。

同誌ではビキニ姿や下着姿、胸元をあらわにした刺激的なショットを披露。おっとりとした表情から「新潟の水卜ちゃん」「“水卜アナ似”」などのキャッチコピーで紹介されている。

現在はタレントの他、広告モデルやTVリポーター、司会として活躍。エフエムラジオ新潟でパーソナリティーも務めている。出身は福島県。今回のグラビア登場にあたり「週刊プレイボーイ」のインタビューで、自身の名前について芸名だとしている。