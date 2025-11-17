青森県・三戸町のラーメン店で従業員がクマに襲われる事態が発生。「麺工房てんや」の男性従業員（57）が壮絶な体験を語った。

【映像】男性が襲われたラーメン店の様子

「死ぬと思った。あと数ミリ違ったら眼球をえぐられていた」（男性従業員、以下同）

事件は11月9日の午前5時に起きた。男性がラーメンの仕込みをするため、ガス栓を開けに店の外に出たところ、体長約1メートルほどのクマと遭遇。男性は「初めは分からなかった。何かモコモコってきたから見たら……『あ!!』と。一発目、顔をやられて、その後あばらをやられて。折れてるみたいで……」と明かした。

男性はすぐさま応戦した。「がんがんがんって殴ったけど、セメントか何かを殴っている感じ。人じゃない。大外刈りのように足を引っ掛けてガンっと倒すようにして。クマがゴロンと転がって、そのまま逃げていった」。

男性はクマを撃退後、血を流しながらもスープの仕込みを続行。それを見たオーナーが救急車を呼んだという。「あと数ミリ違ったら（目を）えぐられていた。医師からやられたところを流水で洗ったのは正解だと言われた。痛いけど、もう痛いとか我慢してでもがちゃがちゃ洗ってやらないとダメ」。男性は医療従事者として働いた経験があったため、このような処置を行ったという。また、男性には格闘技経験は無いそうだ。

（『ABEMA的ニュースショー』より）