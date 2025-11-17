この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で、カウンセラー・作家のRyotaさんが『【サイコパスより怖い？】ソシオパスの特徴がコレだ！衝動的で攻撃的な人物を解説』と題して動画を公開した。動画内では、「サイコパスやソシオパスの違い」や「なぜソシオパスから離れるべきか」、「彼らの具体的な特徴」について解説している。



まずRyotaさんは、テレビやドラマでも話題になるサイコパスとソシオパスの違いから説明。「サイコパスは反社会性を持ち、得になるなら悪いことも平然とできてしまう。そして驚くほど賢く、堂々と意見を言えるため時に魅力的に映る」と語る。一方で、「ソシオパスはサイコパスと共通する点もあるが、決定的な違いは“衝動性”にある」と指摘。サイコパスが計算高く冷静なのに対し、ソシオパスは「キレる、急に攻撃的になるなど、衝動的な言動を取ってしまう」と強調した。



さらに、2タイプの人物に共通する「共感力の低さ」についてもRyotaさんは触れる。「サイコパスやソシオパスは、人の気持ちが分からない。誰かを困らせたり損をさせても、悪いと思う気持ちが一切湧かない。倫理的な線引きそのものが存在しない」と解説。また、「謝る時も、悪いからではなく“早く終わらせるため”」であり、本音では「悪感ベイト（悪いことに快感を覚える）」が根底にあると明かした。



その上で、ソシオパスは「すぐバレるような嘘を平気でつく」「会社のルールなども、面倒だからと無計画に破ってしまう」「注意されても、見られてなければOKという発想で行動を繰り返す」など、社会生活上の問題行動が目立つという。「本人は自分を止められないし、なぜ周囲が怒っているのかも理解できていない。恋人や友人に対しても同様だ」とリアルな事例を交えつつ説明。



また、人間関係でトラブルが絶えないのもソシオパスの大きな特徴。「揉めごとを避ける我慢や配慮がなく、すぐに衝動的に行動して問題を起こす」「周囲から反発を受けても全く動じない」とし、電車やエレベーター、飲食店、運転時など身近なシーンでの“迷惑行動”を例に挙げている。



さらに、「感情的で怒りっぽく、自分の欲求を通すために相手を支配しようとする」「怒鳴ることで相手を萎縮させ、その場を支配する」と指摘。そのうえで「ソシオパスは演技や策略が苦手で、衝動的な本音が行動に直結してしまい、社会から浮きやすい」と総括した。



動画の最後でRyotaさんは「もしサイコパス的・ソシオパス的な人が身近にいたら、近づかず、関わらないのが最善」と警鐘を鳴らす。「こうした人物は“都合よく使える”“奪える”と考えているため、友達だと思っていても裏切られるリスクが高い」と警告したうえで、「この傾向を知識として持っておくことで、危険な人物に巻き込まれないようにしてほしい」と締めくくった。