¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡Éüµ¢¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ëà¶â¸Àá¡Ö£Ô£Ö¤Ç³èÌö¤·¤¿¿Í´Ö¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÏÊªÂ¤ê¤ó¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬£±£¶ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡×¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ëà¶â¸Àá¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡×¤Ï·î³Û£±£±£°£°±ß¤ÎÍÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤¬¡¢¾å¾Â¤ÏÌµÎÁ¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ö£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ï¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤±¤¬¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¡£¤½¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¤·¤¿¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤¿¤é¼ä¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡¢¡Ö¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â¤Ï£±Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ä¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤Æ¡Ø¼¡²¿¤ä¤í¤¦¡Ù¡Ø¤¢¤ì¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡Ä¤¦¡Á¤ó¡¢¤Ê¤ó¤«¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡£»ä¤Ï¡¢¤è¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤Î¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î²«¶â´ü¤ÇÆ¯¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢³èÌö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£»ä¤Ê¤ó¤ÆÃ¼¤Î¤Û¤¦¤ä¤±¤É¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ê¤ó¤«ÄºÅÀ¤Ç¡£¤½¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤±¡Ø¤É¤¦¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤ó¤Ã¤Æ¡£»ä¤À¤Ã¤Æ·Ð¸³¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤Ê¤ó¤«ÊªÂ¤ê¤ó¤Í¤ó¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»ëÄ°¿ô¤¬¼«Ê¬¤Î»×ÏÇÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µÕ¤Ë³Ú¤·¤µ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢º£¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¾å¾Â¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¹¤´¤«¤Ã¤¿Êý¤ä¤«¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î±Æ¶Á¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Ø¥ª¥ï¥³¥ó¡Ù¤È¤«¡Ø½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤ä¤Í¡£¼Â´¶¡££Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ä¤Í¤ó¡£»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¤â¡¢Êâ¤¤¤È¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¢¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤µ¤ì¤ë²÷´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò²¿½½Ç¯¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤Í¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÏ¾åÇÈ¤È¥Í¥Ã¥È¤Î°ã¤¤¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¤½¤³¤Ï¡¢»ä¤ß¤¿¤¤¤Ë°ã¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é£Ï£Ë¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ£µ£°Ëü¤âºÇ½é¤«¤éÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤ß¤¿¤¤¡£¹¬¤»¤ä¤Ç¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£