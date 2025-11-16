石黒亜矢子デザインの個性派猫ちゃん「コネコズ」マスコットになって登場！
絵描き・石黒亜矢子が描いた個性的な猫たちが可愛いぬいぐるみマスコットになってやってきた！ カプセルトイ 「コネコズ ぬいぐるみマスコット」をチェック♪
☆個性的で可愛いコネコズたちをチェック！（写真6点）＞＞＞
「ばけねこぞろぞろ」や「猫舌茸」でもおなじみ、絵描き・石黒亜矢子が描く可愛らしい猫たちが元絵の雰囲気そのままにぬいぐるみになってキタンクラブのカプセルトイに登場！
「コネコズ ぬいぐるみマスコット」は、これまでカプセルではフィギュアの商品化が多かった石黒作品の魅力を今回はぬいぐるみで再現したアイテム。
個性的な「とんちゃん」「まるちゃん」「きいろちゃん」「ヨウちゃん」の4匹のコネコたちがラインナップ。
全種ボールチェーン付きなので、カバンにつけたり、お部屋に飾ったり。約95〜110mmのカプセルいっぱいのビッグなサイズなので、存在感もばっちりです♪
全国のカプセルトイ売り場で2025年11月22日（土）から順次展開されていくので、探してみてね。
（C）A.Ishiguro
