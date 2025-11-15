立憲民主党の杉尾秀哉参議院議員の事務所に、11月上旬から大量の迷惑メールが連日送りつけられるという悪質な業務妨害が発生し、波紋を呼んでいる。被害は同僚議員にも拡大し、杉尾議員は「尋常ではない」として警視庁に被害届を提出した。

【写真】書類に囲まれ電話しながら頭を抱えて…“仕事してますアピール”に忙しい杉尾議員

物議を醸した杉尾議員の投稿

スポーツ紙記者は、今回の被害の異常な規模を指摘する。

「発端は杉尾議員の事務所に1530通、同僚の田島まいこ議員にも1800通ものメールが集中したことでした。しかもその後、辻元清美議員に20000件以上のメールが送られるなど、被害は立憲民主党関係者全体のメールアカウント乗っ取りにまで拡大。1分ごとに大量送信されるその頻度から、手動ではなく、組織的犯行の可能性が高いと見られています」

メールの内容は「高市早苗さんや安倍昭恵さんを誹謗中傷するのはやめていただけないか」という高市新総裁擁護を装ったものや、「維新の会への誹謗中傷をやめろ」という、政治的な混乱に乗じた複数のパターンが確認されている。

この悪質な嫌がらせに対し、杉尾議員は一貫して「極めて重大な業務妨害であり、到底看過できない」という姿勢を示している。

「大量のメールが業務アドレスに集中したことで、事務所スタッフは深刻な負担を強いられているといいます。予算委員会の質問を控えた重要な時期であり、業務に支障をきたすことは国会議員の活動を妨害する卑劣な行為と言えるでしょう。杉尾議員が警察に被害届を提出し、党全体で組織的な対処が必要だと訴えたのは当然の対応です」（前出・スポーツ紙記者）

こうした尋常ではない事態が続く中で、12日、杉尾議員は自身のXで、「なぜ政権が変わったらこんなことが起きるのでしょうか？」と、今回の迷惑メール騒動と高市新総理誕生とを関連づける疑問を投げかけた。

すると、ネット上では、《これはもうテロに近い。政党がどうこうではなく、民主主義の根幹が脅かされている》《大量送信は業務妨害。正義感でやってるつもりでも、やっていることはただの犯罪》といった意見がある一方で、《高市政権が迷惑メールを主導しているとても言いたいのか》《自分たち立憲民主党がだらしないせいだとは思わないのか》といった立憲民主党に対する厳しい意見も散見された。

高市首相の所信表明演説での“執拗なヤジ”以来、立憲民主党に対する強い風当たりは収まりそうもないが、いずれにせよ、大量の匿名メールを送りつけるような業務妨害は政治的な議論の場を荒らす行為に他ならない。警察の捜査が待たれる。