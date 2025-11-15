ビジネス本に書いてある「ありきたりなアドバイス」をめちゃくちゃ効果的な指針に変えたい。

そんなあなたに薦めたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「当たり前」だと片づけた瞬間、学びは止まる

ビジネス本を開くと、似たフレーズに出会います。

「目的を持て」「問いを立てろ」……。

読んだ瞬間は正しいと感じるのに、翌日には元通り。

なぜか？

それは多くの人が、言葉を「情報」として読み流しているからです。

看板のスローガンを眺めるように、「当たり前」と受け止めた時点で、学びは止まります。

「あなたはなぜここにいるのか？」が刺さらない理由

象徴的なのが、「あなたはなぜここにいるのか？」という問い。

耳慣れた表現ですが、他人行儀なままでは心の深部に届きません。

『世界の果てのカフェ』という本には、問いの効かせ方を逆転させるヒントが示されています。

なんの変哲もない、単純な質問に見えるでしょ？

だけど、その質問のほんの数文字を変えるだけで、状況が変わるのよ。

誰かに聞く質問を、自分に問いかける質問に変えたら……もはや同じ人間ではいられないの。

最初の質問を読んでみて。

ただし、通りすがりに看板をちらっと見るように、さりげなく読んでほしいの

――『世界の果てのカフェ』（第7章）より

「あなた」を「自分」に置き換えるだけで、視点は観客席から舞台上へ。

課題は、「あの人の問題」から「自分の決断」になります。

ありきたりを「自分事」に変換する技術

言葉の「主語」を切り替えると、問いは身体化します。

「自分はなぜここにいるのか？」と本気で問うと、仕事の優先順位、人との関わり、時間の使い方が再配置されます。

ここで大切なのは、軽々しく答えを出さないこと。

軽く受け止められる質問じゃないわよね。

ちらっと見るだけならかまわない。

だけど、しっかりと見つめて、吟味して、本気で自分ごととして捉えると……あなたの世界が変わるの

――『世界の果てのカフェ』（第7章）より

「看板読み」から抜け出し、毎朝、毎タスクの前にこの問いを置く。

迷ったら問いに戻る。

そうして初めて、同じ言葉が行動を変える「力」になります。

「看板」から「羅針盤」へ

ビジネス本のアドバイスが効かないのは、陳腐だからではありません。

自分の文脈に翻訳していないからです。

「あなたはなぜここにいるのか？」を「自分はなぜここにいるのか？」へ。

主語を入れ替え、毎日の選択に結びつけた瞬間、言葉は看板から羅針盤に変わります。

今日の一歩を決めるのは、他人の正解ではなく、あなたの「問い」なのです。

（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）