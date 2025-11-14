身近にもいました…。「不倫カップル」を見分けるポイント
街で見かけるカップルや社内の同僚などに「この２人どうも怪しい」と感じたことはありませんか？ 世の中には、意外と「不倫カップル」は少なくありません。そこで今回は「不倫カップル」を見分けるポイントを紹介します。
｜男性はスーツ姿で女性はデート服
不倫カップルに多いのが、男性がスーツ姿で彼女と会うパターン。普通に付き合っているなら、男性がスーツなら女性もそれに合わせた清楚な装いのはず。しかし、女性がデート服ということは、不倫の可能性があります。
｜男性が女性よりも20歳ほど年上
不倫をする男女の組み合わせは、上司と部下、またはホステスやキャバ嬢とその客が多い傾向にあります。そのため、男性はある程度お金に余裕がある40代以上、その相手は20代が多いでしょう。相手が水商売の女性なら、昼間に会うケースが主流。なので、平日の昼間に年の差が離れたカップルを見かけたら不倫と考えられます。
｜街中は距離をとって歩く
不倫カップルは２人で歩くときもベッタリすることはなく、少し距離をとろうとします。それは、街中で知り合いにバッタリ会うことを避けるため。２人の間隔を空けていると、もし知り合いに会ったとしても一緒にいることがバレる心配はないでしょう。
｜会話せずにアイコンタクトが多い
同じ会社に不倫中の２人がいたら、社内ではあまり会話をしないもの。その分、離れたところから自然にアイコンタクトをとります。なんとなく見つめ合う機会が多そうな２人を見かけたら、不倫関係なのかもしれません。
「まさか不倫なんて…」と思っていても、意外と身近に不倫カップルを見つけることができます。ただし、もし気づいたとしても、無用なトラブルに巻き込まれないように見て見ぬふりが正解でしょう。
