打者として55本塁打、投手として防御率2.87

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会の投票で選出されるナ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。3年連続は2001〜2004年のバリー・ボンズ以来2人目で、4度はボンズの7度に次ぐ歴代単独2位となった。ド軍の選手だけでなく、主砲の妻からも祝福が贈られた。

主砲フリーマンの妻チェルシーさんは自身のインスタグラムを更新。文面に「MVP」と記し、ブルーのハートととトロフィーの絵文字を添えた投稿。公開された画像では、夫とともに大谷夫妻も写真に納まり、4人で笑顔を浮かべている。3日（日本時間4日）にロサンゼルスで行われたワールドシリーズ連覇を祝うパレード中の一幕だった。

球団専属カメラマンのジョン・スーフー氏も自身のインスタグラムで公開していた画像。フリーマンも自身のインスタグラムのスクリーンショットで同様の画像を引用し、「おめでとう、ショウヘイ」と祝福していた。フリーマン夫妻は、大谷だけでなく、真美子さんも祝福する形で投稿したようだ。



