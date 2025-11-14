長嶋一茂、嫌いな有名人“2人”明かす「嫌い、大嫌い」
タレントの長嶋一茂（59）が、12日放送のテレビ東京系『世界の秘境で大発見！日本食堂第２５弾！』に出演。“嫌いな有名人”を暴露した。
【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」
MCのネプチューン・名倉潤から、心から尊敬する人を聞かれ、「僕の年になるとね。尊敬するんだけど、嫌いな人っているんですよね」と話し、「たとえば、天国に行っちゃって…」「申し訳ありません」と合掌しつつ「野村（克也
）監督ね」と暴露した。
「大嫌いなんですよ。なんだけど、リスペクトしてる」と明かすと、共演者は「あぁ〜！」と反応。名倉は「なんかわかるわ、その言い方」と共感していた。
さらに「あともう一人いるの。張本（勲）さん」と告白。「張本さん大嫌いなんだけど、リスペクトしてる」と語った。
名倉から「それは野球人として？人としては嫌いなの？」と聞かれ、「嫌い、大嫌い」ときっぱり。しかし「でも素晴らしい！」「野村さんの野球への執着とか執念とか、勝ちへこだわる姿勢とか。あと張本さんもそうですよ。あの記録は破られないからね。最多安打。絶対に破られない」と熱く語った。
それでも「尊敬はします。でも嫌いです」とまっすぐな視線で打ち明けた。
