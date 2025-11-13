すかいらーくが後場上げ幅を拡大、既存店成長とＭ＆Ａ効果で２５年１２月期業績・配当予想を上方修正 すかいらーくが後場上げ幅を拡大、既存店成長とＭ＆Ａ効果で２５年１２月期業績・配当予想を上方修正

すかいらーくホールディングス<3197.T>が後場に入り上げ幅を拡大している。午前１１時４５分ごろに、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を４４５０億円から４５４０億円（前期比１３．２％増）へ、営業利益を２５０億円から２９０億円（同１９．９％増）へ、純利益を１４８億円から１６７億円（同１９．６％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１２円から１４円へ引き上げ年間配当予想を２２円（前期１８円５０銭）としたことが好感されている。



メニュー施策、店舗中心経営によるサービス向上などによる既存店の成長に加えて、前期に子会社化した「資さんうどん」や、マレーシアの「ＳＵＫＩ－ＹＡ」の貢献などにより第３四半期までの業績が計画を上回る増収増益となったことが要因としている。



その第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高３３９６億４２００万円（前年同期比１５．３％増）、営業利益２３８億５４００万円（同２３．７％増）、純利益１３７億１４００万円（同３１．２％増）だった。



