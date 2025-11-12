「トイ・ストーリー5」最新映像＆ポスター世界初解禁 ウッディらおもちゃにライバル出現
【モデルプレス＝2025/11/12】ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー5』（2026年夏公開）の映像とポスターが全世界で解禁された。
◆「トイ・ストーリー5」最新映像解禁
今回解禁された『トイ・ストーリー5』の最新映像には、おもちゃたちが続々登場。映像は、子ども部屋に届けられた箱を前に、レックスとスリンキー・ドッグはブルブル震え、目を覆い指の隙間から覗くフォーキーとカレン・ビバリー、恐ろしいモノを見たようなミスター・ポテトヘッドはすかさずミセス・ポテトヘッドの目を剥ぎ取り、ジェシーとブルズアイが怯えきっている表情を浮かべるシーンからはじまる。
映像のラストには全世界待望のウッディとバズ・ライトイヤーが登場し、2人がリリーパッドという最新のテクノロジーに怯え、震えながら抱き合うというコミカルなシーンで、『トイ・ストーリー5』初めての映像は幕を閉じる。
◆監督のアンドリュー・スタントン、最新作に自信
イマジネーションあふれる世界“無限の彼方へ”進みつづけるピクサー・アニメーション・スタジオの最新作にしてシリーズ5作目『トイ・ストーリー5』で監督・脚本を務めるのは「トイ・ストーリー」シリーズのすべてを手掛けたアンドリュー・スタントン。ピクサー・アニメーション・スタジオ チーフ・クリエイティブ・オフィサーであり、自身も1作目からシリーズに関わり続けるピート・ドクターは「彼はトイ・ストーリーのすべての映画で脚本を書いている天才です」と友人でもあるアンドリューを評している。
彼がシリーズを通して語ってきたことは【おもちゃは子供たちのためにあるものだ】というテーマで、劇中で描かれるウッディとバズは対立する事も多いが【おもちゃにとって一番大切なことは、“子供のそばにいること”】だと信じている姿が描かれてきた。しかしテクノロジーが溢れ、子供たちが電子機器に夢中になっている今の時代において“おもちゃ”の本当の役割とは何なのか？アンドリューは「『トイ・ストーリー5』で、おもちゃたちはとても大変な状況に直面することになります。今の子供たちは電子機器に夢中。おもちゃはかないません。テクノロジーがどこにでもある今の時代、おもちゃには、携帯、タブレットなど、強力なライバルがいるのです」と話す。
ピートは本作のテーマの1つを「トイ・ミーツ・テクノロジー（Toy Meets Tech）」とし、「いまウッディはボーと一緒に迷子のおもちゃたちを助けるために働いているし、バズとジェシーはボニーの部屋のリーダーで彼らは別々の所にいる。でもリリーパッドの登場で“本当に子供に必要な事”について、おもちゃたちは対立するんだ。ウッディは助けを求められて戻ってくるんだけど、ウッディとバズは意見がいつも合うわけじゃない。これ以上ネタバレしたくないから、ここからの展開は言わないでおくね！」と最新作の概要を自信たっぷりに明かしている。（modelpress編集部）
