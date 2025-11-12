宮崎あおい「もう本当、日常にいっぱいアクシデントがある（笑）」
女優の宮崎あおい（39歳）が、マクドナルドの新CM「マックフルーリー『寄り道マック ホリデーの寄り道』篇」に出演。11月18日より放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“今では笑って話せる過去の出来事やアクシデント”について語った。
ホリデーシーズンの買い物を終え、バスで帰宅中の広瀬すず（27歳）と宮崎あおいの仲良し姉妹。広瀬の提案で降車ボタンを押して向かったのはマクドナルド。店内で期間限定の「マックフルーリー 苺 オレオ クッキー」をぐるぐるとかき混ぜて、PUFFYの名曲「これが私の生きる道」本人歌唱の替え歌を口ずさみながら、今だけの“ホリデーマックフルーリー”を“寄り道マック”で姉妹仲良く楽しむ様子を描いた。2人が演じている姉妹の子ども時代を想起させるやりとりにも注目だ。
撮影後のインタビューでは、「『昔、お姉ちゃんのいちご取ったことある人〜！』『は〜い！ いま返します』など、姉妹ならではの会話が楽しい新CMですが、今では笑って話せる過去の出来事やアクシデントなどありましたらお聞かせください」と質問を受ける。
これに宮崎は「着ていたニットを洗濯機に入れて、乾燥させてはいけないのに乾燥させちゃって（乾燥機から）出てきたらすごい子ども服みたいになっていたりとか（笑）」と笑う。
また、「夜遅くまでロケをしていて、暗いクルマの中でバーって着替えて、クルマに乗って帰っていたらスタイリストさんから電話が来て『衣装のスカートがないんだけど、もしかして履いてないよね？』って言われて、自分のスカートを見たら2枚履いているとか（笑）。もう本当、日常にいっぱいアクシデントがあるけど、みんなで笑って過ごしています」と語った。
