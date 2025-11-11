この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ『いいこと悪いこと』第５話の考察動画（タイトル：【良いこと悪いこと】第５話ドラマ考察 ７人目･岡本健吾の顔が映ってる！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと）で、考察系YouTuberのトケルさんが、オープニング映像の変化に着目し、忘れられた「7人目」の正体について語った。動画は、これまでの伏線や視聴者コメントを丁寧に拾いながら、岡本健吾という存在に迫る内容となっている。



トケルさんは、「第5話のオープニング映像で、キングたち6人の仲間が順番に表示された後、ターボーの後にもう1人映る人物がいる」と指摘。この人物について「手に学校らしき絵を持った男性で、岡本健吾ではないか」と推理した上で、「キングたちが昔7人組だったとしたら、岡本健吾が忘れられている理由」にも注目。可能性として「亡くなった」「転校」「病気」「空気のような存在」などを挙げ、「一番ありそうなのは卒業まで在籍していなかったこと」だと述べた。



さらに、ドラマ本編と漫画版との違いについても考察。「ドラマでは岡本健吾の名前は出てこないが、漫画版ではタイムカプセルを開けた時に彼の名前入りの封筒が登場する」とし、「絵をタイムカプセルに入れたけれど、卒業までにはいなくなった可能性が高い」と分析。トケルさんは「漫画を読まないと分からない要素はドラマでもきちんと回収されるのでは」と独自の見解を語った。



また、視聴者のコメントを交えたやりとりも動画の見どころ。「少年時代の写真が登場するなど、大人になった岡本の正体は依然として謎」「7人目が忘れられた理由は何なのか、森先生や他のキャラクター説もあり得る」と、多角的に考察を展開した。



「このドラマ、いいこと悪いことはティーバー再生回数で日テレドラマ歴代一位なんだそうです」と人気ぶりにも触れ、動画の最後は「今後も考察動画を公開していくので、ぜひチャンネル登録と高評価を」と呼びかけて締めくくっている。トケルさんの細かな観察力と視聴者との双方向的なやりとりが、今後の展開への期待感を最大限に高めていた。