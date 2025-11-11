ÆÚ½Á¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¡Ö¤È¤ó¤¸¤ëÇÉ¡×¡Ö¤Ö¤¿¤¸¤ëÇÉ¡×¤É¤Á¤é¤¬Â¿¤¤? - ¥Õ¥¡¥ß¥ÞÄ´ºº
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï11·î11Æü¡¢¡Ö¡ØÆÚ½Á¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯11·î1Æü¡Á11·î3Æü¡¢¡ÖÆÚ½Á¡×¤ò²ÈÄí¤Çºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë20¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷700Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Á´¹ñ¡ÖÆÚ½Á¡×Ä´ºº
¡ûÆÚ½Á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÃÏ°èÊÌ¤Ë°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î²ÈÄí¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÆÚ½Á¤À¤¬¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÍÍ¡¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ä´ºº¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¸Æ¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢"¤È¤ó¤¸¤ë"ÇÉ¤¬84.3%¡¢"¤Ö¤¿¤¸¤ë"ÇÉ¤¬15.7%¤È"¤È¤ó¤¸¤ë"ÇÉ¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤Ç°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¶å½£¡¦²Æì¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Ë1¿Í(46%)¤¬"¤Ö¤¿¤¸¤ë"¸Æ¤Ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï41.7%¤¬"¤Ö¤¿¤¸¤ë"¤È²óÅú¤·¡¢ÆÚ½Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
"¤È¤ó¤¸¤ë"ÇÉ¤Ç¤¹¤«¡¢"¤Ö¤¿¤¸¤ë"ÇÉ¤Ç¤¹¤«?
"¤Ö¤¿¤¸¤ë"ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°
¤µ¤é¤Ë¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¶ñºà¤Ë¤âÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÚ½Á¤ËÆÚÆù°Ê³°¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñºà¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡Ö°ò¡×¡Ö¤´¤Ü¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÆ¦Éå(70%)¡×¡ÖÇòºÚ(41%)¡×¡Ö¤Í¤®(81%)¡×¤òÆþ¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢(ÅìµþÅÔ¡¦ºë¶Ì¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¡¦¿ÀÆàÀî¸©)¤è¤ê¤â»ÈÍÑÎ¨¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¶Ì¤Í¤®¡×¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤âÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÌó5¿Í¤Ë1¿Í(17%)¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÌó3¿Í¤Ë1¿Í(35%)¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï4³ä(40%)¤ÈÌó2ÇÜ¤Î·ë²Ì¤ÇÌ£¤Å¤¯¤ê¤Î°ã¤¤¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆÚ½Á¤ËÆþ¤ì¤ë°ò¤Î¼ïÎà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤Ï¡ÖÎ¤°ò¡×¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅìËÌ¤Ç¤ÏÌó2¿Í¤Ë1¿Í(49%)¤¬"¤¸¤ã¤¬¤¤¤âÇÉ"¤È²óÅú¡£ÆÃ¤ËÀÄ¿¹¸©¤Ç¤ÏÌó8³ä(82.4%)¤¬¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òÁªÂò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î"ÆÚ½ÁÊ¸²½"¤Î°ã¤¤¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÌó4¿Í¤Ë1¿Í(26%)¤¬"¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âÇÉ"¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸ÆÚ½Á¤Ç¤â¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¶ñºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ÆÚ½Á¤ËÆþ¤ì¤ë¶ñºà¥é¥ó¥¥ó¥°
¡ûËÌ´ØÅì¡¦ÃæÉô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Ã¤Æ¤êÌ£¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë
¡ÖÆÚ½Á¤ÎÌ£¤Î¹¥¤ß¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤Ï38.6%¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤µ¤ê¡×Ì£¤ò¡¢36.7%¤¬¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¡×Ì£¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤ËËÌ´ØÅì¥¨¥ê¥¢(47%)¤ÏÌóÈ¾¿ô¤Î¿Í¤¬¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¡×Ì£¤ò¹¥¤à¤È²óÅú¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö´Å¤á¡×Ì£¤ò¹¥¤à¿Í¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÇÌó5¿Í¤Ë1¿Í(18%)¤È¾¯¿ôÇÉ¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÌó3¿Í¤Ë1¿Í(28%)¤¬"´Å¤áÇÉ"¤È²óÅú¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤Ä¤±¤Î·¹¸þ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆÚ½Á¤ÎÌ£¤Î¹¥¤ß¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆÚ½Á¤Ë»È¤¦Ì£Á¹¤Î¼ïÎà¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´¹ñ¤Ç¤ÏÌó3¿Í¤Ë2¿Í(65.3%)¤¬¡Ö¹ç¤ï¤»Ì£Á¹¡×¤È²óÅú¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÌ´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤ÎÌó4¿Í¤Ë1¿Í(25%)¡¢ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤ÎÌó3¿Í¤Ë1¿Í(28%)¤Ï¡ÖÀÖÌ£Á¹¡×¤ò»È¤¦·¹¸þ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Ì£Á¹¤Î¼ïÎà¤Ë¤âÌÀ³Î¤ÊÃÏ°èº¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£"ÀÖÌ£Á¹Ê¸²½"¤¬º¬¤Å¤¯ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ìó3¿Í¤Ë1¿Í(27%)¤¬¡ÖÀÖÌ£Á¹¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÆÚ½Á¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì£Á¹¤Ø¤Î¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆÚ½Á¤Ë»È¤¦Ì£Á¹¤Î¼ïÎà¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?
¡ûÌîºÚ¹âÆ¤ÇÆÚ½Á¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã
Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòº£¤ÎÌîºÚ¹âÆ¤«¤é¡¢ÌîºÚ¤ò¤ªÆÀ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÆÚ½Á¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤ËÆÚ½ÁÀìÌçÅ¹¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤È¤â¤È¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¼ç¿©¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯9·î22Æü½µ¤è¤ê½ç¼¡³ÆÃÏ¤ÇÆÚ½Á¤Î¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó»ÅÎ©¤Æ¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¹ØÇã¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶ñºà²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ëËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤È¡¢µ¤²¹Äã²¼¤¬Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß¡¢10·î¤ÎÇä¾å¤Ï9·îÂÐÈæ¤Ç128%¤ÎÂçÉý¿Ä¹¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È(³ÆÃÏ°è¤ÎÆÚ½Á¹ç»»¤Î¼ÂÀÓ)¡£
³Æ·î¤ÎÆÚ½Á¤ÎÇä¤ê¾å¤²
¡ûÃÏ°è¤Ç°Û¤Ê¤ëÆÃÄ¹¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÚ½Á¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«
Æ±¼Ò¤Ç¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÆÚ½Á¤Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ËÌÎ¦¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ôÃÏ¶è¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Î¤¿¤á¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢´Å¤á¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤À¤·Ì£Á¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì£Á¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÇ»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç¡¢¤ß¤ê¤ó¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤äÄÇÂû¤Î¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìËÌÃÏÊý¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤óÆÚ½Á¡×(398±ß)
ÅìËÌÃÏÊý¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤óÆÚ½Á¡×(398±ß)¤Ï¡¢ÀçÂæ¤ß¤½¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥é¡¼¥É¤äÆÚÇòÅò¤Ç¥Ý¡¼¥¯¤Î»Ý¤ß¤òÉÕÍ¿¤·¤¿¥¹¡¼¥×¡£ÆÚÆù¡¦¤´¤Ü¤¦¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¡¦Æ¦Éå¡¦ÌýÍÈ¤²¡¦¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤ò»È¤Ã¤¿¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌ´ØÅìÃÏÊý¡ÖÆù¤¿¤Ã¤×¤ê 7¼ï¶ñºà¤ÎÆÚ½Á¡×(398±ß)
ËÌ´ØÅìÃÏÊý¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ÖÆù¤¿¤Ã¤×¤ê 7¼ï¶ñºà¤ÎÆÚ½Á¡×(398±ß)¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆÚÆù¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£Á¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¡£¸ü¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿Âçº¬¤È¿Í»²¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¤´¤Ü¤¦¡¢Æ¦Éå¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡¢¤Í¤®Æþ¤ê¤Ç¡¢¶ñºà´¶¤Î¤¢¤ëÆÚ½Á¡£
´ØÅìÃÏÊý¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤óÆÚ½Á¡×(398±ß)¢¨ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¤Ï11·î18Æü¤«¤éÈ¯Çä
´ØÅìÃÏÊý¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤óÆÚ½Á¡×(398±ß)¤Ï¡¢¤³¤¦¤¸¤ß¤½¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÆÚ¤ä¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤ò¤¤«¤»¤¿ÆÚ½Á¡£¶ñºà¤Ë¤ÏÆÚÆù¡¢Ì£Á¹¤ä¾ßÌý¤Ê¤É¤ÇßÖ¤á¼Ñ¤Ë¤·¤¿ÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åì³¤ÃÏÊý¡ÖÀÖ¤À¤·»ÅÎ©¤Æ!¶ñ¤À¤¯¤µ¤óÆÚ½Á¡×(428±ß)
Åì³¤ÃÏÊý¤Î¡ÖÀÖ¤À¤·»ÅÎ©¤Æ!¶ñ¤À¤¯¤µ¤óÆÚ½Á¡×(428±ß)¤Ï¡¢ÀÖ¤À¤·¤ß¤½¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÆÚÆù¤ä¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤ò¤¤«¤»¤¿ÆÚ½Á¡£Âçº¬¤ä¿Í»²¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤ò¸ü¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡£
´ØÀ¾ÃÏÊý(ÏÂ²Î»³¸©¤Î°ìÉô¤ò½ü¤¯)¡Ö7¼ï¶ñºàÆÚ½Á¡×(398±ß)
´ØÀ¾ÃÏÊý(ÏÂ²Î»³¸©¤Î°ìÉô¤ò½ü¤¯)¤Î¡Ö7¼ï¶ñºàÆÚ½Á¡×(398±ß)¤Ï¡¢ÆÚÆù¤ÈÌîºÚ¤Î»Ý¤ß¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÆÚ½Á¡£ ÊÆÌ£Á¹¤È¤³¤¦¤¸Ì£Á¹¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·´Å¼ò¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢´Å¤ß¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ë»ÅÎ©¤Æ¡£
Ãæ¹ñÃÏÊý¡¦»Í¹ñÃÏÊý(»³¸ý¸©¤Î°ìÉô¤ò½ü¤¯)¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âÆþ¤êÆÚ½Á¡×(398±ß)
Ãæ¹ñÃÏÊý¡¦»Í¹ñÃÏÊý(»³¸ý¸©¤Î°ìÉô¤ò½ü¤¯)¤Î¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âÆþ¤êÆÚ½Á¡×(398±ß)¤Ï¡¢½Ð½Á¤Ë¤¤¤ê¤³¤ò¤Û¤ó¤Î¤ê¸ú¤«¤»¤¿»Ý¤ß¤È´Å¤ß¤Î¤¢¤ëÆÚ½Á¡£Âç¤¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¶ñºà¤È¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤òºÌ¤ê¤è¤¯¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡£
¶å½£ÃÏÊý¡¢»³¸ý¸©(°ìÉôÅ¹ÊÞ)¡Ö¤ªÆù¤ÈÌîºÚ¤Î»ÝÌ£ ¤Ö¤¿½Á¡×(398±ß)¢¨µÜºê¸©¡¢¼¯»ùÅç¸©¡¢²Æì¸©¤ò½ü¤¯
¶å½£ÃÏÊý¡¢»³¸ý¸©(°ìÉôÅ¹ÊÞ)¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ö¤ªÆù¤ÈÌîºÚ¤Î»ÝÌ£ ¤Ö¤¿½Á¡×(398±ß)¤Ï¡¢2¼ïÎà¤ÎÇþÌ£Á¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥³¥¯¿¼¤¤¤Ö¤¿½Á¡£¶ñºà¤Ïº¬ºÚÃæ¿´¤ÎÌîºÚ¤Ë¡¢¸üÍÈ¤²¤ÈÀÄ¤Í¤®¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡£
