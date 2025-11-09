この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」の動画『お客様の闇の感情を利用した"悪用厳禁"マーケティング。人間の本能にブッ刺さり、売上は驚くほど上がります。』で、りゅう先生が登場。現代マーケティングの最深部として“お客様の深層心理=闇”に切り込み、「本音の否定領域こそが、購買トリガーになるんですよ」と持論を展開した。



動画冒頭でりゅう先生は、「現代のお客様は夢や自己実現といったキラキラした理想には慣れ切っている」と指摘。さらに「人っていうのは自分でも認めたくない感情に、最も強く支配されている」と分析し、消費者が“バレたくない”“逃げたい”“忘れたい”といった『闇の感情』がリアルな購買動機になっていると説いた。そのうえで「お客様の闇を価値化するマーケティングの新領域がある」と強調した。



“闇”を活用する実践論については、「行動トリガーとなるのは光ではなく影。ブランドが『本音の否定領域』を言語化できるかで勝敗が分かれる」と述べた。自分すら気づきたくない羞恥や嫉妬、罪悪感、恐怖などをコピーやコンセプト設計に落とし込むことで、「代弁されたお客様は、『俺のこと分かってるやないの？』と一気に心の壁が壊れる」と反応の大きさを語る。



また、「コピーライティングでは『頑張る人を応援します』という光のフレーズより、『頑張れない日がある。あなたを見捨てません』といった闇を代弁する方が、現在は圧倒的な反応を得られる」と実例を交えながら解説。「闇の感情を特定し、ネガをポジに逆転、最後にブランドの約束で締める“三段構え”」というステップも共有した。



後半では、消費行動を突き動かす6つの“闇”のパターンを紹介。自己否定、他者比較、損失、恐怖、孤独、無力感といったネガティブな感情こそが、顧客の購買スイッチになるとした。「恥や嫉妬、孤独…誰もが持つ負の感情は、商品やサービスの言語化次第で最大の武器に変わる」と断言したのが印象的だ。



締めくくりとしてりゅう先生は、「闇を厳禁化するマーケティング、ぜひ試していただきたい」と語り、動画を結んだ。