「バスは1時間に1本」田舎暮らしを嘆く人に「都会は地獄」だと伝えたい

田舎に暮らすか、都会で暮らすか。どっちがいいかと問われれば結構悩ましい。僕は田舎で生まれ、都会でも暮らし、今は田舎に暮らしている。どっちが便利かと言えば、そりゃもう都会ですよ。そんなのは分かりきっていること。

都会には何でもある。実は少し遠出すればなかなかの自然もあるし。しかし田舎には都会にあるアレコレがない。僕の地元じゃジャンプも発売日には店に並ばないし、月9は土曜日の16時に流れていた。

やっぱり、田舎で暮らすことは不幸ということなのだろうか……。

何の楽しみもなく休日は引きこもっているという田舎の人

先日、ガールズちゃんねるに「ど田舎住みのガル民、ストレスになってる事ある？」というトピックが立っていた。トピ主は田舎在住。バスは1時間に1本、電車もダイヤは少なく、少子化の影響で子供の通う学校も1学年1クラスが当たり前なのだとか。

県庁所在地までは片道90分だそう。「何にも楽しくなくて移動距離もあるし休みの日は引きこもってます」と書いている。

「だったら都会に引っ越したらいいよ」と言いたくなるが、今の環境も変えられないそうで、理由は自分の仕事や、子供が転校先でいじめられた場合などを気に掛けているという。そんなことばかり言ってたら何にもならないじゃないか、と正直イラッてなるんだけど、まあ人にはそれぞれの地獄とか枷があるからね。この人もおおっぴらに書けない理由というのが他にきっとあるんだろう。

ただ、田舎コンプレックスが強い人ほど、「そんなに言うなら県外に出ればいいじゃん」と言いたくなるような、書き方は悪いけどちょっとウジウジしがちな傾向がある。田舎にいる以上、インフラとかサブカルとか、都会では享受が当然の要素は諦めなければ話にならない。それが嫌なら田舎から逃げるしかないわけで、実際にそれが嫌で田舎を飛び出した人も古今沢山いる。

「子供のいじめが〜」ってのも何か、自分が動きたくない理由を子供のせいにしているだけのようにも感じられる。結局、行動するかしないかだけなのだ。

田舎暮らしだからストレスフルってわけじゃないからね！

首都圏に生まれた人。または都会に移住した田舎民だったら分かると思うんだけど、別に都会って楽天地でもなんでもない。田舎には田舎の地獄があって、都会には都会の地獄がある。

田舎者って井戸の中しか知らんから、それを分かってない節があるのだ。まあ、都会の方が生活する上での充足度は高いのは、これは間違いないことだけど……。

でも、僕も短い期間都会生活をエンジョイしてたことがあるが、やっぱり物騒なことは多いよね。住んでいたマンションのすぐそばで殺人事件が起きてパトカーと報道陣に家の周りを囲まれたりとか、そういうのは都会育ちには耐性があっても田舎者には未知の領分。僕は結構そこでカルチャーショックを受けたし、本当に人口密度が段違いなので変な人間も多い。

まだ22時ぐらいなのに、JR駒込駅付近で若い女性に対して目をガン開きにしたおっさんが「ホテルいきませんか」って連呼しながら追いかけてるのを止めたこともあるけど、周りは誰も助けに来なかったし。

ぶつかりおじさんとか、そういう変なのも多いじゃん。人が多いだけで、孤独な者、寄る辺ない者が多いんだよね。都会って。逆に田舎は人口密度は低いけど、人間同士のつながりが良くも悪くも強い。で、金にはならないけど、選ばなければ一応仕事もあるし。

電車も少ないから、月曜日の朝から人身事故で電車が止まって、顔も知らない誰かのことを憎たらしく思うこともない。田舎は娯楽も少ないが、ストレスの元凶となる要素も、実は少ない。

山や海、川に囲まれた状況でストレスを抱えるような人はね、どこで暮らしてもストレスからは逃げられんのです。これを田舎暮らしに辟易している人は知っておくべきかもしれないね。

大体につけ、隣の芝生は青く見えるもの。僕も田舎にいるときは都会が魅力的に感じたし、都会で暮らしてると今度は地元の田畑と稜線が恋しくなった。人ってのは身勝手で、常に自分が置かれている状況に不満を抱くものらしい。

今、田舎暮らしが嫌で嫌で仕方がないと感じているあなた！意外とあなたも、都会に移住したらしたで「あ、嫌だな」という側面ばかりいくつも発見するかもしれませんよ……。