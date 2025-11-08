40歳以上は入店禁止…若者に大人気の激安居酒屋「それゆけ！鶏ヤロー！」があえて客層を絞るワケ

若者に人気を集め、急成長の「鶏ヤロー」

「若者の“酒・飲み会離れ”」が叫ばれるようになって久しいが、実はいまZ世代を中心に人気を集め、急成長している居酒屋チェーンがある。創業2011年、首都圏を中心に80店舗以上を展開する「それゆけ！鶏ヤロー！」(以下「鶏ヤロー」)だ。

鶏ヤローは飲食業界において、居酒屋チェーン「新時代」や「とりいちず」などとともに“第4世代居酒屋”としてくくられ、主にコロナ禍以降に人気を博した居酒屋チェーン。

第4世代居酒屋の特徴のひとつが、ドリンクやフードの値段の“破格さ”で、鶏ヤローの場合、レモンサワーは1杯55円（税込）、ハイボールは109円（税込）、焼き鳥は1本109円（税込）など、大手居酒屋チェーンに比べるとかなり安価な値段設定となっているのだ。

ネットでは鶏ヤローの評判について以下のようなコメントが見られている。

《鶏ヤロー学生の時死ぬほど行ったけど、本当に安くて最高》

《おなかいっぱい食べて、2.6リッター飲んで、いろいろ満たされた上で、5000円いかないの破格すぎると思うの》

《初めて鶏ヤローで一人飲みしたけどサワー実質6杯飲んでそこそこ満腹になって2000円切るのいいね………》

このように今までの居酒屋を超えた値段の“破格さ”が高評価を得て、若者を惹きつけているようだが、どのようにそのビジネスモデルを構築していったのだろうか。今回は鶏ヤローの人気のワケや格安を実現できるビジネスモデルの裏側について、チェーンストア研究家として多数のメディアで活躍する谷頭和希氏に話を聞いた。（以下「」内は谷頭氏の発言）

第4世代居酒屋の特徴

そもそも鶏ヤローなどの第4世代居酒屋とはどういった特徴があるのか。居酒屋チェーンの変遷とともに谷頭氏に解説していただこう。

「まず居酒屋チェーンの変遷についてですが、第1世代と言われているのが、1970年代半ばに誕生した『養老乃瀧』や『村さ来』といったところで、居酒屋のチェーン経営を日本に広めた存在です。そして第2世代が、『白木屋』や『和民』といったところで、第2世代には、豊富なメニュー数や広々として店舗づくりなど、少々ファミレスのような要素を感じられる居酒屋チェーンが多いです。

そして第3世代が、『串カツ田中』や『磯丸水産』、『鳥貴族』など、串カツや焼き鳥などの特定のメニューに絞った形でメニュー展開されている居酒屋チェーンになります。そして鶏ヤローなどの第4世代に関しては、第3世代のチェーンと似ている部分も多いものの、より客層のターゲットを絞った経営を展開しているという特徴があります。第4世代は一部サラリーマンなどをターゲットとしている店舗もありますが、メインターゲットは大学生などの若年層なのです」

40歳以上入店禁止……客層を絞るワケ

鶏ヤローの池袋店と渋谷店では40歳以上の入店を断っており、谷頭氏が言うように、完全に若年層をターゲットにしている。幅広い世代に受け入れられた方が利益に繋がる気がするが、あえて客層を絞る意味とは何なのか。

「現在の飲食店の傾向として、あえて客層を絞る動きというのが活発になってきているんですが、この理由がSNSといったネットの発達にあるんです。いまでは飲食店を探す際に『食べログ』や『Google』で内観や店の雰囲気といった店舗情報、口コミなどを見てから店を決める人が増えています。また『TikTok』などのSNSで話題になった店に行く人もいます。

こうしてインターネット上の情報開示によって店を知る機会が増えたことにより、本来店側がターゲットとしていた客層以外の客がその店に来てしまうという事態が増えてしまったんです。例えば“大人のための上質な空間”をコンセプトにした店舗に、ガヤガヤと楽しみたい学生の客が来るといったようなことです。

こうなると、ネットの情報で得た店のイメージと、実際の客層の雰囲気との間に乖離ができてしまい、『思っていた雰囲気と違っていた』というようなマイナスなレビューがついてしまうことがよくあります。これを避けるために、最近では店側が客層のターゲットをあえて絞ることで店のイメージを保つようになってきているんです」

