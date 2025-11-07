Snow Man深澤の母は「本当はめめ推し」、目黒蓮「たしかに、思い当たる節はある…」
お笑いコンビ・バナナマンの設楽統（52歳）が、11月5日に放送された音楽番組「週刊ナイナイミュージック」（フジテレビ系）に出演。Snow Man・深澤辰哉の母が「本当はめめ（目黒蓮）推し」だと明かした。
番組は今回、30分まるまるアイドルグループ・Snow Manを特集。timeleszの菊池風磨と原嘉孝、バナナマン設楽から初出しのスクープが寄せられる。
その中で設楽が人から聞いた話として、Snow Man・深澤辰哉の母が「本当はめめ（目黒蓮）推しなの」と言っていたというエピソードを紹介すると、深澤は「マジで！？ めめ推しだってのはマジで知らない」と困惑。ただ、ラウールは「こっちでは有名だけどね」と、ほかのメンバーにとっては既知の事実だと語る。
また、目黒は「たしかに、思い当たる節はある…」そうで、「3人（向井康二、ラウール、目黒蓮はあとから）加入してるんですけど、加入したての頃、僕の親が深澤くんのお母さんに会って、『目黒くん…カッコいいね！ 目黒くんが家に帰って来るってどんな気持ち？』」と聞かれたと明かし、深澤は「なに聞いてるんだよ！」と、自分の母にツッコミを入れた。
そんな“目黒推し”の深澤の母に、「（カメラを通して）お母さんにひと言」と促された目黒は「今度、ふっかさんと一緒におうちに帰ります」とコメント。驚きのひと言に、MCのナインティナイン・岡村隆史は「『ただいま！』って言うてね。目黒くんが帰ってきたら、ホンマ気を失うんちゃう？」、深澤も「やべえぞ…やばいっすよ」と語った。
