エディー・ジョーンズヘッドコーチ

　ラグビーで世界ランク１３位の日本代表は「リポビタンＤツアー２０２５」で、同３位のアイルランド代表戦（８日、ダブリン）を迎える。６日は試合登録選手が発表され、フランス１部トゥールーズでプレーし、今遠征で合流したＳＨ斎藤直人が先発入りした。会見したエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「斎藤は欧州でも経験があり、グラウンドのコンィデション、滑るようなボールにも慣れている。トゥールーズでも最近は試合には出ていないが、いい状態をキープしてチームに差をもたらしてくれる」と期待を寄せた。

　世界ランク上位の常連国への挑戦、日本は控えに２３歳のＳＯ／ＦＢ小村真也（トヨタ）、２４歳のＣＴＢ広瀬雄也（東京ベイ）と若手を置いた。指揮官は「小村は深刻な足首のケガからの復帰だったが、アタックも優れていてラインに仕掛けることができる。ジャパンのやりたいラグビーに適している選手」と期待。パシフィック・ネーションズカップでも存在感を発揮した広瀬は「非常にいいパフォーマンスを見せて、今回ベンチ入りに値する選手」と評価した。

　７―６１と大敗した南アフリカ戦（１日）では、キック処理や空中戦の課題も浮き彫りとなった。継続的な強化の必要性を説きつつ、ジョーンズＨＣは「セットプレーは大事だが、空中とブレークダウンのコンテストの２つが言うまでもなく大事。キック蹴ってそれを再獲得して、よりいい地域のところで展開していくこと、捕ったあともクイックに処理してディフェンスを崩していくことが大事な試合になる」と、見据えた。

　　◆日本代表登録選手

【ＦＷ】

小林　賢太（東京ＳＧ、６）

佐藤　健次（埼玉、６）

竹内　柊平（東京ＳＧ、２１）

エピネリ・ウルイヴァイティ（相模原、８）

☆ワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京、２９）

ベン・ガンター（埼玉、１６）

下川　甲嗣（東京ＳＧ、２０）

マキシ・ファウルア（東京ベイ２１）

【ＢＫ】

斎藤　直人（トゥールーズ、２４）

李　承信（神戸、２６）

長田　智希（埼玉、２３）

チャーリー・ローレンス（相模原、６）

ディラン・ライリー（埼玉、３５）

石田　吉平（横浜、７）

矢粼　由高（早大、７）

【控え】

平生　翔大（東京ＳＧ、１）

祝原　涼介（横浜、４）

為房慶次朗（東京ベイ、１７）

ジャック・コーネルセン（埼玉、２６）

リーチ・マイケル（ＢＬ東京、９１）

藤原　忍（東京ベイ、１８）小村　真也（トヨタ、―）

広瀬　雄也（東京ベイ、４）

※☆はゲーム主将、数字はキャップ数。