ハウステンボス、日本初「グランド・シャンデリアツリー」輝くクリスマス公開 ミッフィーコラボやマーケット情報も
【女子旅プレス＝2025/11/06】長崎県佐世保市のハウステンボスでは、クリスマスイベント「ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス（European Holy Christmas）」を、2025年11月7日（金）から2026年1月5日（月）まで開催。プレスプレビューにて、日本初となる「グランド・シャンデリアツリー」など、特別なクリスマス体験が公開された。
【写真】ハウステンボス新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」公開
◆圧巻の輝き！日本初「グランド・シャンデリアツリー」初点灯
ハウステンボスのクリスマスを彩る新たなシンボルとして、無数のクリスタルで織りなされた高さ約15メートルの「グランド・シャンデリアツリー」が初登場。シャンデリアを模したクリスマスツリーは日本で初めて。日が沈み空気が冷え込む頃、神聖なチャペル「スタッドハウス」を舞台に、力強い生歌と無数の輝きが織りなすスペクタクルなナイトショー「メロディー・オブ・クリスマス」で点灯の瞬間を迎える。
ツリーへの点灯とともに「クリスマススクエア」の街並みも一斉にライトアップし、会場全体が歓声と感動に包まれる。
◆本場のクリスマス気分を体験「クリスマスマーケット」
「グランド・シャンデリアツリー」を中心とした「クリスマススクエア」には、温かな光とシャンパンゴールドの輝きに包まれた「クリスマスマーケット」が登場。本場ヨーロッパを思わせる繊細なオーナメントで街全体が華やかに彩られるなか、ホットワインを片手にチキンやチーズ、ソーセージといったグルメを楽しめる。クリスマス限定スイーツや雑貨を扱う屋台もあり、賑わいの中で特別な冬のひとときを満喫できる。
◆九州初上陸「Dick Bruna TABLE」と期間限定コラボ
世界唯一のミッフィーをテーマにしたエリア「Miffy Wonder Square（ミッフィー・ワンダースクエア）」に隣接する「ホテルアムステルダム」などを中心に、九州初上陸の「Dick Bruna TABLE」との期間限定コラボレーションを実施。
ホテルアムステルダム内の「ア クールベールカフェ」では、ディック・ブルーナのイラストが随所に施された店内で、クリスマス仕様のアフタヌーンティーや、人気のチーズケーキバーをホテルパティシエがアレンジした特別なメニューが味わえる。
また、ハウステンボスのシンボルタワー「ドムトールン」からミッフィーがのぞくコラボロゴをあしらった限定グッズも販売。ミッフィーの世界観にたっぷり浸れる体験が盛りだくさんだ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ハウステンボス
住所：長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1
【Not Sponsored 記事】